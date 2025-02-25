टप एण्ड टी-२० सिरिज : नेपालविरुद्ध बंगलादेश ‘ए’को बलियो योगफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा जारी टप एण्ड टी-२० सिरिजमा बंगलादेश ए सँग १८४ रनको लक्ष्य पाएको छ।
- बंगलादेश ए ले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १८३ रन बनाएको छ, जिशाद आलमले सर्वाधिक ७१ रन बनाए।
- नेपालका लागि रिजन ढकालले २ विकेट लिएका छन् भने नन्दन यादव, करण केसी र सन्दीप लामिछानेले १-१ विकेट लिए।
३१ साउन, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा जारी टप एण्ड टी-२० सिरिजमा बंगलादेश ए सँगको खेल जित्न नेपालले बलियो लक्ष्य पाएको छ ।
बंगलादेश ‘ए’ ले नेपाललाई १८४ रनको लक्ष्य दिएको हो । टस जितेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको बंगलादेशले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १८३ रन बनायो ।
बंगलादेशका लागि ओपनर जिशाद आलमले सर्वाधिक ७१ रन बनाए । त्यस्तै अफिफ होसेनले अविजित ४८ रन बनाए ।
नेपालका लागि रिजन ढकालले २ विकेट लिँदा नन्दन यादव, करण केसी र सन्दीप लामिछानेले १-१ विकेट लिए ।
नेपाल पहिलो खेलमा शुक्रबार एनटी स्ट्राइकसँग पराजित भएको थियो ।
नेपालले यसपछि मेलबर्न स्टार्स, होबार्ट हरिकेन्स, मेलबर्न रेनेगेड्स र पाकिस्तान शाहीन्ससँग खेल्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4