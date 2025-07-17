+
विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति ७ खर्ब नजिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते १२:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति ७ खर्ब नजिक पुगेको छ र आव २०८१/८२ मा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
  • प्राधिकरणले सो आवमा विद्युत बिक्रि तथा अन्य स्रोतबाट कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड आम्दानी गरेको छ।
  • सञ्चालन खर्च १ खर्ब २९ अर्ब ८१ करोड र करअघिको नाफा ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति ७ खर्ब नजिक पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबार आव २०८१/८२ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । सो आवमा प्राधिकरणले विद्युत बिक्रि तथा अन्य स्रोतबाट कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड आम्दानी गरेको थियो ।

सञ्चालन खर्च भने कुल १ खर्ब २९ अर्ब ८१ करोड भएको देखिएको छ । करअघिको नाफा ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

विद्युत प्राधिकरण
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित