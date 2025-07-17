News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति ७ खर्ब नजिक पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबार आव २०८१/८२ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । सो आवमा प्राधिकरणले विद्युत बिक्रि तथा अन्य स्रोतबाट कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड आम्दानी गरेको थियो ।
सञ्चालन खर्च भने कुल १ खर्ब २९ अर्ब ८१ करोड भएको देखिएको छ । करअघिको नाफा ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
