अमलाको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

२ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा अमलाको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार अमलाको भाउ बढेको देखिएको हो ।
आज सोमबार अमलाको भाउ थोकमा प्रतिकलो १४ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो आइतबार १ सय ५६ रुपैयाँमा किनबेच भएको अमला आज भने किलोको १ सय ७० पुगेको हो ।
जेठ अन्तिम साता भने अमला ७५ देखि १ सय २५ रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको थियो ।
अमिलो स्वादयुक्त अमलाको उपभोग प्रत्येक मौसमका लागि लाभदायक मानिन्छ । तर, यो जाडो मौसममा धेरै प्रयोग गरिन्छ । अमलामा सबै फलफूलहरूमा भन्दा धेरै भिटामिन सी पाइन्छ ।
