+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सबै जातजातिको भाषा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व : मुख्यमन्त्री बानियाँ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १३:५२

२ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै जातजातिको मातृभाषा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् ।

३१औं तामाङ प्रशारण दिवसको अवसरमा हेटौंडामा आयोजित ‘अन्तरक्रिया तथा पुरस्कार वितरण समारोह’ मा मुख्यमन्त्री बानियाँले तामाङ भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले जाति र भाषाको नाममा राजनीति भने गर्न नहुने बताए । जाति र भाषाको नाममा राजनीति गर्दा यसले समाज विभाजनतर्फ जाने खतरा रहेको बताए ।

२ लाखको अक्षय कोष स्थापना

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले तामाङ पत्रकार संघ, बागमतीलाई अक्षयकोष स्थापना गर्न २ लाख रुपैयाँ सहयोग गरे ।

अक्षय कोष स्थापनाका लागि मुख्यमन्त्री बानियाँले २ लाखको चेक पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र तामाङलाई हस्तारण गरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले ‘बुबा छेमबहादुर बानियाँ र दाजु राजकुमार बानियाँ’ को स्मृतिमा अक्षय कोष स्थापना गर्न उक्त रकम हस्तारण गरेका हुन् ।

दुई पत्रकार सम्मानित

कार्यक्रममा दुई जना तामाङ पत्रकार समेत सम्मानित भएका छन् ।

सम्मानित हुनेमा तामाङ डाजाङका प्रकाशक अर्जुनबहादुर तामाङ र पत्रकार भुवन घलान रहेका छन् ।

तामाङ ‘आईतेसिं–बुद्धिमाया रुम्बा स्मृति तामाङ पत्रकारिता’ पुरस्कारबाट सम्मानित भएका हुन् भने घलान ‘तामाङ पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट सम्मानित भएका हुन् । सम्मान स्वरूप तामाङले १० हजार  १ सय र घलानले ५ हजार रुपैयाँ नगद प्राप्त गरेका छन् ।

इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले आज विश्वासको मत लिँदै

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले आज विश्वासको मत लिँदै
बागमतीमा इन्द्र बानियाँलाई विश्वासको मत दिन एमालेले लगायो ह्वीप

बागमतीमा इन्द्र बानियाँलाई विश्वासको मत दिन एमालेले लगायो ह्वीप
बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले २७ साउनमा विश्वासकाे मत लिने

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले २७ साउनमा विश्वासकाे मत लिने
फोटो टाँस्न मात्रै मुख्यमन्त्री बनेको होइन, सुविधा लिन्नँ : बानियाँ

फोटो टाँस्न मात्रै मुख्यमन्त्री बनेको होइन, सुविधा लिन्नँ : बानियाँ
बागमती सरकार चलाउन मुख्यमन्त्री बानियाँसँग ८ महिनाको समय

बागमती सरकार चलाउन मुख्यमन्त्री बानियाँसँग ८ महिनाको समय
बागमतीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बानियाँले लिए शपथ

बागमतीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बानियाँले लिए शपथ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित