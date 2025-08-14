+
थाहा नगरपालिका पूर्ण संस्थागत सुत्केरी पालिका घोषित

मुख्यमन्त्री बानियाँ भन्छन्– सुरक्षित सुत्केरी महिलाको नैसर्गिक अधिकार

थाहा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख मेघराज बलामीले पालिकाभर १२ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ८ गते १८:२८

८ भदौ, काठमाडौं । मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको थाहा नगरपालिका ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी पालिका’ घोषित भएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच थाहा नगरपालिकालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी पालिका घोषणा गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रत्येक गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुरक्षित सुत्केरी गराउन पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै सुरक्षित सुत्केरी हुने वातावरण बनाउनु प्रदेश सरकारको पनि उच्च प्राथमिकता रहेको बताए ।

उनले थाहा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मीको कार्यको प्रशंसा गर्दै यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।

थाहा नगरपालिकामा सबै गर्भवती स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुरक्षित ढंगले सुत्केरी हुने गरेको तथा नगरपालिकामा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर शून्य रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

मकवानपुर गृहजिल्ला रहेका मुख्यमन्त्री बानियाँले मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र सडक विकासलाई पनि प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक एवं सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद महेश बर्तौलाले थाहा नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशंसायोग्य कार्य गरेको धारणा राखे ।

थाहाले १७ साउन २०७६ मा ६ नम्बर वडालाई पहिलो पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरेको थियो ।

अन्य वडामा पनि पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणापछि नगरपालिकालाई नै घोषणा गरिएको हो ।

थाहा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख मेघराज बलामीले पालिकाभर १२ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको जानकारी दिए ।

