बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले आज विश्वासको मत लिँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते ७:४६

  • बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज विश्वासको मत लिँदैछन्।
  • आफ्नै पार्टीका नेता बहादुर सिंह लामालाई ‍हटाएर बानियाँ २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
  • बानियाँलाई विश्वासको मत दिन कांग्रेस र एमालेले ह्वीप लगाएका छन्।

२७ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज विश्वासको मत लिँदैछन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य बानियाँ २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी आफ्नै पार्टीका नेता बहादुर सिंह लामालाई अविश्वासको प्रस्तावले हटाउँदै मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

बानियाँले विश्वासको मत लिनका लागि आज दिउँसो ४ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

बानियाँलाई विश्वासको मत दिन सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ह्वीप लगाएका छन् ।

इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेश
बागमतीमा इन्द्र बानियाँलाई विश्वासको मत दिन एमालेले लगायो ह्वीप

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले २७ साउनमा विश्वासकाे मत लिने

फोटो टाँस्न मात्रै मुख्यमन्त्री बनेको होइन, सुविधा लिन्नँ : बानियाँ

बागमती सरकार चलाउन मुख्यमन्त्री बानियाँसँग ८ महिनाको समय

बागमतीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बानियाँले लिए शपथ

बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ नियुक्त

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

