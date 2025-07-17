डिसेम्बरमा आम चुनाव गराउने म्यानमारको सैनिक सरकारको घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- म्यानमारको सैनिक सरकारले डिसेम्बर २८ मा आम चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ।
- सैनिक सरकार प्रमुख जनरल मिन आङ ह्वाइङले चुनाव \'स्वतन्त्र र निष्पक्ष\' हुने दाबी गरेका छन्।
- अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सैनिक सरकारको चुनावलाई खारेज गरेका छन् भनेर जातीय समूहले चुनाव गराउन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
२ भदौ, काठमाडौं । म्यानमारको सैनिक सरकारले आगामी डिसेम्बरमा आम चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ ।
सैनिक सरकार प्रमुख जनरल मिन आङ ह्वाइङले आगामी डिसेम्बर २८ मा आम चुनाव घोषणा गरेका हुन् ।
म्यानमारमा सन् २०२१ मा सैनिक कू भएपछि पहिलो पटक चुनाव गराउन लागिएको हो ।
सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गर्दै लोकतान्त्रिक चुनावबाट निर्वाचित नेता आङ साङ सूचीलाई कैद गरेको थियो ।
सैन्य प्रशासनका प्रमुख ह्वाइङले डिसेम्बरको चुनाव ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ हुने दाबी गरेका छन् ।
तर ,अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने सेना प्रमुखको बयानलाई खारेज गरिदिएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
आलोचकहरूले सैनिक सरकारले गराउने चुनाव देखावटी हुने भन्दै आलोचना गरेका छन् । आफ्नो सत्ता मजबुत र टिकाइ राख्न चुनावको ढोङ गर्न लागिएको उनीहरूको आरोप छ ।
म्यानमारमा सन् २०२१ देखि गृहयुद्ध जारी छ । त्यहाँको सेना र जातीय सशस्त्र समूहबीच पटकपटक झडप हुँदै आएको छ ।
म्यानमार सक्रिय केही जातीय समूहले आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव गराउन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
