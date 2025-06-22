अविरल वर्षाले च्यासल करिडोर जलमग्न (तस्वीरहरू)

६ भदौ, काठमाडौं। शुक्रबार परेको अविरल वर्षाले च्यासल करिडोर जलमग्न परेको छ ।
अविरल वर्षापछि जम्मा भएको पानीले निकास नपाउँदा च्यासल करिडोरका सडक जलमग्न भएको छ भने सडकमा गुड्ने सवारी साधनलाई गन्तव्यमा पुग्न सकस भएको छ ।
सडक जलमग्न भएपछि दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउन निक्कै अफ्ठ्यारो भएको छ ।
वर्षाले बागमतीमा बढेको पानीको वहावले च्यासल सडकका विभिन्न स्थान जलमग्न भएको छ ।
हेर्नुहोस् तस्वीरहरू :
