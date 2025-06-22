सुक्खा पहिरो झरेर अवरुद्ध भएको मुग्लिन-नारायणगढ सडक सञ्चालनमा

७ भदौ, चितवन । तुइन खोला नजिकै सुख्खा पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार आज बिहान पौन ७ बजेदेखि अवरुद्ध बनेको सो सडकखण्ड ८ बजेबाट पहिरो हटाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले पहिरो पन्छाएर सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
पहिरोका कारण रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यमा हिँडेको प्रहरीले जनाएको छ । तुइनखोलामा यस वर्ष पहिरोका कारणले पटकपटक सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
