अन्यायपूर्वक वडा अध्यक्षबाट हटाएको भन्दै उच्च अदालत पुगे जितेन्द्र

७ भदौ, बुटवल । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र शाहले उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
आफूलाई अन्यायपूर्वक पदबाट हटाएर कार्यपालिका बैठकमा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
आफुलाई एक पटक पनि सफाइको मौका नदिएको र राजीनामा दिएको २ वर्षपछि मात्रै स्वीकृत गरेको रिट निवेदनमा बताएका छन् ।
कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी अरुलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय बदर गरी आफूलाई पुन: जिम्मेवारीमा फर्काउन शाहले माग गरेका छन् ।
अब आफू पुन: एमालेको सदस्यता नलिने र बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न अदालतले पुनर्बाहली गरिदिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
जनताको मन जित्ने काम गर्दागर्द पदबाट हटाइएको उनले दाबी गरेका छन् ।
घोराही उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरी, उपप्रमुख हुमा डिसीसहित कार्यपालिकालाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट हालेका हुन् ।
