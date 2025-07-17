+
भारत-चीन व्यापार सम्झौताविरुद्ध नेविसंघको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८२ भदौ ९ गते १८:१८

९ भदौ, काठमाडौं । भारत-चीनबीचको पछिल्लो व्यापार सम्झौताको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षा गरौं, भारत-चीनको व्यापार सम्झौता अस्वीकार्य-लिपुलेक हाम्रो गौरव भएको भन्दै उनीहरूले सोमबार दिउँसो माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा-लिपुलेक कब्जा गर्ने भारतको प्रयासविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

