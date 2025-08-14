गाजामा इजरायली सेनाको आक्रमणमा परी ४ पत्रकारसहित कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु

९ भदौ, काठमाडौं । गाजामा इजारायली सेनाको आक्रमणमा परी सोमबार ४ पत्रकारसहित कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
गाजापट्टिको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित नासेर अस्पताललाई सोमबार इजरायली सेनाले निसाना बनाएको बीबीसीले जनाएको छ ।
गाजामा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्दै आएका पत्रकारहरू आक्रमणमा मारिएका हुन् ।
समाचार संस्था रोयटर्सले आफ्ना क्यामेरा पर्सनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । मृतक बाँकी तीन जना पत्रकार अल जजिरा, एसोसिएट प्रेस(एपी) र एनबीसीमा कार्यरत रहेको खुलेको छ ।
हमासले सञ्चालन गरिरहेको नागरिक सुरक्षा समितिका अनुसार सुरुवाती आक्रमणमा कयौं मानिस मारिएका थिए । त्यसपछि उद्धारका लागि पुगेको टोलीमाथि पुन: इजरायली सेनाले आक्रमण गर्दा थप मानिसको मृत्यु भयो ।
इजरायली सेना र प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
घटनापछि सार्वजनिक भएका भिडियो फुटेजमा गाजाको दक्षिणी क्षेत्रको मुख्य नासेर अस्पतालमा धुँवा उडिरहेको देखिन्छ । समाचार संस्था रोयटर्सले आफ्ना क्यामेरापर्सन हुसाम अल–मसरीको मृत्यु पुष्टि गरेको छ ।
मृत्यु हुने अन्य पत्रकारमा अल जजिरामा कार्यरत मोहम्मद सलामा, एपीमा कार्यरत मरियम अबू दग्गा र अमेरिकी टेलिभिजन एनबीसीमा कार्यरत फोटोग्राफर मोअज अबु तहा रहेका छन् ।
रोयटर्समै काम गर्दै आएका फोटो पत्रकार हतेम खालेद आक्रमणमा परेर घाइते भएका छन् । उनी अस्पतालमा भएको दोस्रो आक्रमणमा परेर घाइते भएका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।
दुई हप्ताअघि मात्रै पनि गाजा सिटीको अल–शिफा अस्पताल नजिकै इजरायली सेनाले गरेको आक्रमणमा परेर ६ जना पत्रकारको मृत्यु भएको थियो । जसमा ४ जना अल जजिरामा कार्यरत पत्रकार थिए ।
संयुक्त राष्ट्रको मानवअधिकार कार्यालयले आक्रमणको निन्दा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लंघन भनेको छ ।
यसअघिको घटनामा इजरायली सेनाले अल जजिराका रिपोर्टर अनस अल–शरीफमाथि गाजामा सक्रिय विद्रोही समूह हमाससँग जोडिएको आरोप लगाएर निसाना बनाएको थियो ।
पत्रकारहरूको संरक्षण र हितमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सीपीजेले आफूले लगाएका आरोपमा इजरायलले प्रमाण पेश गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
