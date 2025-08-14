+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गाजाको आक्रमण अन्त्य गर्न बौद्धिक समाजको अपिल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते १२:३५

१० भदौ, काठमाडौं । बौद्धिक समाजले गाजामा जारी नरसंहारको अन्त्य र अपहरणमा परेका निर्दोष नागरिकहरूको रिहाइको माग गरेको छ ।

कल्याण श्रेष्ठ, केदारभक्त माथेमा, डा. भेषबहादुर थापा, भोजराज पोखरेल, विद्याधर मल्लिक, प्रा. कृष्ण खनाल, डा. अर्जुन कार्की, प्रा. विपिन अधिकारी र डा. रीता थापाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर निर्दोष नागरिकहरूको रिहाइको माग गरेका हुन् । ‘बाँच्न पाउने हक मानवअधिकार घोषणा पत्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । इजरायली सरकारले मानिसको यस्तो आधारभूत अधिकारको उल्लंघन गरेर जघन्यपूर्ण अपराध गरिरहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राहत सामग्रीहरुलाई गाजा क्षेत्रमा जान दिएर भोकले तड्पिरहेका निर्दोष र निहत्था प्यालेस्टाइनको जीवन रक्षा गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘हत्या र आतंकवादका विरोधी र शान्तिका पक्षधर हौं। त्यस अर्थमा हमास र इजरायल सरकारबीच हाल जारी हिंसात्मक द्वन्द्व शान्तिपूर्ण ढंगले यथा सम्भव छिटो टुंग्याउन तथा हमास लडाकु समूहले अपहरण गरेर लुकाएर राखिएका सम्पूर्ण निर्दोष नागरिकहरु, जसमध्ये नेपाली नागरिक विपिन जोशी पनि एक हुन्, अविलम्ब र निशर्त रिहाइको समेत माग गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

इजरायल-हमास
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गाजामा इजरायली सेनाको आक्रमणमा परी ४ पत्रकारसहित कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु

गाजामा इजरायली सेनाको आक्रमणमा परी ४ पत्रकारसहित कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु
हमासले हतियार नबिसाए र बन्धक रिहा नगरे गाजा ध्वस्त पार्छौं : इजरायली रक्षामन्त्री

हमासले हतियार नबिसाए र बन्धक रिहा नगरे गाजा ध्वस्त पार्छौं : इजरायली रक्षामन्त्री
हमासले भन्यो : इजरायली सेना गाजामा रहेसम्म युद्धविराम असम्भव

हमासले भन्यो : इजरायली सेना गाजामा रहेसम्म युद्धविराम असम्भव
इजरायली आक्रमणपछि गाजाका अमेरिकी सहायता केन्द्रहरु बन्द

इजरायली आक्रमणपछि गाजाका अमेरिकी सहायता केन्द्रहरु बन्द
अमेरिकाले राखेको युद्धविराम प्रस्तावमा हमासले राख्यो संशोधन

अमेरिकाले राखेको युद्धविराम प्रस्तावमा हमासले राख्यो संशोधन
युद्ध समाप्त गर्ने सर्तमा मात्र युद्धविराम गर्ने हमासको प्रतिक्रिया

युद्ध समाप्त गर्ने सर्तमा मात्र युद्धविराम गर्ने हमासको प्रतिक्रिया

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित