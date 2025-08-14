योगी आदित्यनाथको बायोपिक फिल्मलाई अदालतबाट प्रदर्शन अनुमति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मुम्बई उच्च अदालतले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जीवनीमा आधारित फिल्म 'अजय ः द अनटोल्ड स्टोरी अफ अ योगी'लाई कुनै कटौती बिना रिलिजको अनुमति दिएको छ।
- अदालतले फिल्ममा अश्लीलता वा मुख्यमन्त्रीको छवि बिगार्ने कुनै दृश्य नभएको उल्लेख गर्दै सीबीएफसीलाई पास गर्न निर्देशन दिएको छ।
- फिल्मले योगी आदित्यनाथको बाल्यकालदेखि मुख्यमन्त्री बन्नेसम्मको संघर्ष र राजनीति, धर्म तथा समाजको बदलिँदो समीकरण देखाउनेछ।
मुम्बई । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जीवनीमा आधारित फिल्म ’अजय ः द अनटोल्ड स्टोरी अफ अ योगी’लाई मुम्बई उच्च अदालतबाट रिलिजको लागि अनुमति मिलेको छ ।
सोमबार अदालतले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)लाई फिल्मलाई कुनै पनि कटौती वा परिवर्तन बिना रिलिजको लागि पास गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बोर्डले प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेपछि, फिल्मका निर्माता अदालत पुगेका थिए । यस्तो अवस्थामा, अदालत आफैंले अगस्ट २१ मा फिल्म हेरेपछि फिल्ममा आपत्तिजनक कुरा केही नरहेको जनाएको हो ।
यद्यपि, सुनुवाइको क्रममा, बोर्डका वकिल राम आप्टेले अदालतलाई फिल्ममा केही अश्लील दृश्य रहेको र यसले मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको छविलाई हानि पुर्याउन सक्ने बताए ।
यस्तो अवस्थामा, अदालतले फिल्ममा न त कुनै अश्लीलता छ न त मुख्यमन्त्रीको छवि बिगार्ने कुनै दृश्य छ भन्दै पास गर्न आदेश दिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
‘हामीले गुनासो गरिएका प्रत्येक दृश्यलाई ध्यानपूर्वक हेर्यौं, तर फिल्ममा केही गलत भेटेनौं’ अदालतले भनेको छ ।
अदालतले थप सुझाव समेत दिएको छ । जसमा सेन्सर बोर्डले चोहमा यो कथा पूर्णतया कल्पनामा आधारित छ भनेर फिल्ममा लेख्न सक्छ । निवेदकहरूले अदालतलाई नयाँ डिस्क्लेर दिएका छन्, जसलाई अदालतले स्वीकार गर्दै फिल्ममा थप्न भनेको छ ।
सीबीएफसीले फिल्ममा २९ ठाउँमा कटौतीको लागि अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि यसको संशोधन समितिले यो संख्या घटाएर २१ गर्यो । तर निर्माता यस निर्णयसँग सहमत भएनन्, त्यसैले उनीहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याए ।
यो फिल्म शान्तनु गुप्ताको पुस्तक ’द मंक हू बिकेम चिफ मिनिस्टर’ बाट प्रेरित छ, जुन उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जीवनमा आधारित छ ।
यो फिल्मले योगी आदित्यनाथको बाल्यकालदेखि मुख्यमन्त्री बन्ने समयसम्मको संघर्ष देखाउनेछ । यो बायोपिकले दर्शकलाई राजनीति, धर्म र समाजको बदलिँदो समीकरणसँग पनि परिचित गराउनेछ जनाइएको छ ।
