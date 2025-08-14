+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बलिउड :

योगी आदित्यनाथको बायोपिक फिल्मलाई अदालतबाट प्रदर्शन अनुमति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते १७:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुम्बई उच्च अदालतले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जीवनीमा आधारित फिल्म 'अजय ः द अनटोल्ड स्टोरी अफ अ योगी'लाई कुनै कटौती बिना रिलिजको अनुमति दिएको छ।
  • अदालतले फिल्ममा अश्लीलता वा मुख्यमन्त्रीको छवि बिगार्ने कुनै दृश्य नभएको उल्लेख गर्दै सीबीएफसीलाई पास गर्न निर्देशन दिएको छ।
  • फिल्मले योगी आदित्यनाथको बाल्यकालदेखि मुख्यमन्त्री बन्नेसम्मको संघर्ष र राजनीति, धर्म तथा समाजको बदलिँदो समीकरण देखाउनेछ।

मुम्बई । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जीवनीमा आधारित फिल्म ’अजय ः द अनटोल्ड स्टोरी अफ अ योगी’लाई मुम्बई उच्च अदालतबाट रिलिजको लागि अनुमति मिलेको छ ।

सोमबार अदालतले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)लाई फिल्मलाई कुनै पनि कटौती वा परिवर्तन बिना रिलिजको लागि पास गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेपछि, फिल्मका निर्माता अदालत पुगेका थिए । यस्तो अवस्थामा, अदालत आफैंले अगस्ट २१ मा फिल्म हेरेपछि फिल्ममा आपत्तिजनक कुरा केही नरहेको जनाएको हो ।

यद्यपि, सुनुवाइको क्रममा, बोर्डका वकिल राम आप्टेले अदालतलाई फिल्ममा केही अश्लील दृश्य रहेको र यसले मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको छविलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने बताए ।

यस्तो अवस्थामा, अदालतले फिल्ममा न त कुनै अश्लीलता छ न त मुख्यमन्त्रीको छवि बिगार्ने कुनै दृश्य छ भन्दै पास गर्न आदेश दिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।

‘हामीले गुनासो गरिएका प्रत्येक दृश्यलाई ध्यानपूर्वक हेर्यौं, तर फिल्ममा केही गलत भेटेनौं’ अदालतले भनेको छ ।

अदालतले थप सुझाव समेत दिएको छ । जसमा सेन्सर बोर्डले चोहमा यो कथा पूर्णतया कल्पनामा आधारित छ भनेर फिल्ममा लेख्न सक्छ । निवेदकहरूले अदालतलाई नयाँ डिस्क्लेर दिएका छन्, जसलाई अदालतले स्वीकार गर्दै फिल्ममा थप्न भनेको छ ।

सीबीएफसीले फिल्ममा २९ ठाउँमा कटौतीको लागि अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि यसको संशोधन समितिले यो संख्या घटाएर २१ गर्‍यो । तर निर्माता यस निर्णयसँग सहमत भएनन्, त्यसैले उनीहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याए ।

यो फिल्म शान्तनु गुप्ताको पुस्तक ’द मंक हू बिकेम चिफ मिनिस्टर’ बाट प्रेरित छ, जुन उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जीवनमा आधारित छ ।

यो फिल्मले योगी आदित्यनाथको बाल्यकालदेखि मुख्यमन्त्री बन्ने समयसम्मको संघर्ष देखाउनेछ । यो बायोपिकले दर्शकलाई राजनीति, धर्म र समाजको बदलिँदो समीकरणसँग पनि परिचित गराउनेछ जनाइएको छ ।

योगी आदित्यनाथ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित