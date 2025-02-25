News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहत खेल पूर्वाधार उपयोग तथा सन्चालन सम्बन्धी कार्य विधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
- कार्यदलकी संयोजक सुवर्ण श्रेष्ठले राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई प्रतिवेदन बुधबार बुझाएकी हुन्।
- सदस्य सचिव घिसिङले सुझाव उपयोगी रहेको र बोर्ड बैठकले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए।
१८ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मातहत रहेका खेल पूर्वाधार उपयोग तथा सन्चालन सम्बन्धी कार्य विधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
राखेप कार्यकारी समितिकी समेत रहेकी कार्यदलकी संयोजक सुवर्ण श्रेष्ठले राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् ।
सदस्य सचिव घिसिङले कार्यदलले दिएको सुझाव अत्यन्त उपयोगी रहेका भन्दै परिषद्को बोर्ड बैठकले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।
खेलकुद पूर्वाधारहरूको संरक्षण र प्रभावकारी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा खेलाडी मैत्री, सर्वसुलभ र व्यवस्थित ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार गरिएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
