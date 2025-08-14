यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको मूल्य (सूचीसहित)   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भदौ २१ गतेका लागि विभिन्न कृषि उपजहरूको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
- गोलभेँडा, आलु, प्याज, गाजर, काउली, मूला, सागसब्जी, फलफूल लगायतका थुप्रै वस्तुहरूको मूल्य सूची समितिले सार्वजनिक गरेको छ।
- भदौ २० र २१ गतेका तुलनात्मक मूल्य सूची अनुसार केही वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि र केहीमा कमी आएको छ।
२१ भदौ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नानुसार छ ।
गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ५५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ७०, आलु रातो प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३०, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो ४५, आलु सेतो प्रतिकिलो ३८, प्याज सुकेको भारतीय प्रतिकिलो ३९ रुपैयाँ रहेको छ।
गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो १००, लोकल बन्दा प्रतिकिलो ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो १००, रातो मूला प्रतिकेजी ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो २५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ४५, तने बोडी प्रतिकिलो १००, मकै बोडी प्रतिकिलो ८० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १००, तीतो करेला प्रतिकिलो ६०, लौका प्रतिकिलो ६५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ४०, घिरौँला प्रतिकिलो ६०, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५५, सलगम प्रतिकिलो १००, भिण्डी प्रतिकिलो ५० कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पिँडालु प्रतिकिलो ८०, स्कूस प्रतिकिलो २०, रायोसाग प्रतिकिलो १४०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १४०, तोरीको साग प्रतिकिलो ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो ५००, निगुरो प्रतिकिलो ८० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो २८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७०, सजीवन प्रतिकिलो २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो २२०, जिरीको साग प्रतिकिलो १३०, सेलरी प्रतिकिलो ३००, पार्सले प्रतिकिलो १०००, सौफको साग प्रतिकिलो २५०, पुदिना प्रतिकिलो ८००, इमली प्रतिकिलो १९०, तामा प्रतिकिलो १२०, तोफु प्रतिकिलो १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३०० तोकेकोे छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (दर्जन) १२०, कागती प्रतिकिलो १५०, अनार प्रतिकिलो ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ६०, मौसम प्रतिकिलो १६०, जुनार प्रतिकिलो २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, रुखकटर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको छ ।
निबुवा प्रतिकिलो ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो १००, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, अम्बा प्रतिकिलो १५०, लप्सी प्रतिकिलो ६०, किबी प्रतिकिलो ४००, सरिफा प्रतिकिलो २०० र आभोकाडो प्रतिकिलो ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो १३०, अदुवा प्रतिकिलो १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो ७०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो २२०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ रहेको छ र
छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो २८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो २२०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी १००० निर्धारण गरिएको छ ।
तुलनात्मक मूल्य सूची :
|कृषि उपज
|भदौ २० गते
|भदौ २१ गते
|फरक %
|गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)
|रू ७०.००
|रू ७०.००
|०.००%
|गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)
|रू ७७.००
|रू ७५.००
|२.६०%
|गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)
|रू ५४.००
|रू ५१.००
|५.५६%
|गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)
|रू ६४.००
|रू ६३.४०
|०.९४%
|आलु रातो (के.जी.)
|रू ५१.५०
|रू ५१.५०
|०.००%
|आलु रातो(भारतीय) (के जी)
|रू २६.००
|रू २८.३३
|८.९६%
|आलु रातो(मुडे) (केजी)
|रू ४३.००
|रू ४२.२५
|१.७४%
|आलु सेतो (के.जी.)
|रू ३७.४०
|रू ३७.००
|१.०७%
|प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)
|रू ३७.८०
|रू ३८.००
|०.५३%
|गाजर(लोकल) (के.जी.)
|रू ११५.००
|रू १११.२५
|३.२६%
|गाजर(तराई) (केजी)
|रू ९६.००
|रू ९५.००
|१.०४%
|बन्दा(लोकल) (के.जी.)
|रू ४७.००
|रू ४७.५०
|१.०६%
|काउली स्थानिय (के.जी.)
|रू ७५.००
|रू ९०.००
|२०.००%
|मूला रातो (के.जी.)
|रू ४६.००
|रू ४५.००
|२.१७%
|सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)
|रू ३६.६०
|रू ४२.५०
|१६.१२%
|भन्टा लाम्चो (के.जी.)
|रू २२.००
|रू २०.००
|९.०९%
|भन्टा डल्लो (के.जी.)
|रू ४०.५०
|रू ४०.००
|१.२३%
|बोडी(तने) (के.जी.)
|रू ९४.००
|रू ९०.००
|४.२६%
|मकै बोडी (केजी)
|रू ७५.००
|रू ७५.००
|०.००%
|घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)
|रू ९५.००
|रू ९५.००
|०.००%
|घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)
|रू ८५.००
|रू ९५.००
|११.७६%
|टाटे सिमी (के.जी.)
|रू ९०.००
|रू ८५.००
|५.५६%
|भटमासकोशा (के.जी.)
|रू ९२.००
|रू ९५.००
|३.२६%
|तितो करेला (के.जी.)
|रू ५७.००
|रू ५५.००
|३.५१%
|लौका (के.जी.)
|रू ५८.००
|रू ५७.५०
|०.८६%
|परवर(लोकल) (के.जी.)
|रू ५०.००
|रू ४५.००
|१०.००%
|परवर(तराई) (केजी)
|रू ४८.००
|रू ४५.००
|६.२५%
|चिचिण्डो (के.जी.)
|रू ३१.००
|रू ३५.००
|१२.९०%
|घिरौला (के.जी.)
|रू ६१.००
|रू ५५.००
|९.८४%
|झिगूनी (के.जी.)
|रू ५२.००
|रू ५५.००
|५.७७%
|फर्सी पाकेको (के.जी.)
|रू ४९.००
|रू ५५.००
|१२.२४%
|फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)
|रू ३५.००
|रू ३५.००
|०.००%
|हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)
|रू ४३.००
|रू ४७.५०
|१०.४७%
|सलगम (के.जी.)
|रू ९५.००
|रू ९५.००
|०.००%
|भिण्डी (के.जी.)
|रू ४७.००
|रू ४५.००
|४.२६%
|पिंडालू (के.जी.)
|रू ७५.००
|रू ७५.००
|०.००%
|स्कूस (के.जी.)
|रू १६.४०
|रू १७.६७
|७.७४%
|रायो साग (के.जी.)
|रू १३२.००
|रू १३०.००
|१.५२%
|पालूगो साग (के.जी.)
|रू १३२.५०
|रू १३०.००
|१.८९%
|तोरीको साग (के.जी.)
|रू ८५.००
|रू ८५.००
|०.००%
|प्याज हरियो (के.जी.)
|रू ६५.००
|रू ६५.००
|०.००%
|च्याउ(कन्य) (के.जी.)
|रू १७०.००
|रू १६२.५०
|४.४१%
|च्याउ(डल्ले) (के जी)
|रू ३५८.००
|रू ३२६.६७
|८.७५%
|कुरीलो (के.जी.)
|रू ४५०.००
|रू ४५०.००
|०.००%
|ब्रोकाउली (के.जी.)
|रू २६८.००
|रू २६३.३३
|१.७४%
|चुकुन्दर (के.जी.)
|रू ६५.००
|रू ६५.००
|०.००%
|सजिवन (के.जी.)
|रू २१३.७५
|रू २१०.००
|१.७५%
|रातो बन्दा (के.जी.)
|रू २२०.००
|रू २१०.००
|४.५५%
|जिरीको साग (के.जी.)
|रू १२५.००
|रू १२५.००
|०.००%
|सेलरी (के.जी.)
|रू २७२.००
|रू २७६.६७
|१.७२%
|पार्सले (के.जी.)
|रू ९१२.५०
|रू ९५०.००
|४.११%
|सौफको साग (के.जी.)
|रू २३५.००
|रू २३३.३३
|०.७१%
|पुदीना (के.जी.)
|रू ७६२.५०
|रू ७५०.००
|१.६४%
|इमली (के.जी.)
|रू १८५.००
|रू १८५.००
|०.००%
|तामा (के.जी.)
|रू १०५.००
|रू ११०.००
|४.७६%
|तोफु (के.जी.)
|रू ११२.५०
|रू ११०.००
|२.२२%
|गुन्दुक (के.जी.)
|रू २७५.००
|रू २७६.६७
|०.६१%
|स्याउ(झोले) (के.जी.)
|रू २२८.००
|रू २२६.६७
|०.५८%
|स्याउ(फूजी) (के जी)
|रू २७२.००
|रू २७६.६७
|१.७२%
|केरा (दर्जन)
|रू १२०.००
|रू ११५.००
|४.१७%
|कागती (के.जी.)
|रू १३५.००
|रू १३३.३३
|१.२४%
|अनार (के.जी.)
|रू ३२५.००
|रू ३२६.६७
|०.५१%
|सुन्तला(भारतीय) (केजी)
|रू ३२८.००
|रू ३२६.६७
|०.४१%
|तरबुजा(हरियो) (के.जी.)
|रू ५५.००
|रू ५५.००
|०.००%
|मौसम (के.जी.)
|रू १५०.००
|रू १४८.७५
|०.८३%
|जुनार (के.जी.)
|रू २३२.००
|रू २३३.३३
|०.५७%
|भुई कटहर (प्रति गोटा)
|रू १५०.००
|रू १५०.००
|०.००%
|काक्रो(लोकल) (के.जी.)
|रू ५३.००
|रू ५५.००
|३.७७%
|काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)
|रू २६.००
|रू २५.००
|३.८५%
|नासपाती(लोकल) (के.जी.)
|रू ९२.५०
|रू ९५.००
|२.७०%
|नासपाती(चाइनिज) (केजी)
|रू २१०.००
|रू २१०.००
|०.००%
|मेवा(नेपाली) (के.जी.)
|रू ५५.००
|रू ५५.००
|०.००%
|मेवा(भारतीय) (केजी)
|रू ९५.००
|रू ९५.००
|०.००%
|अम्बा (के.जी.)
|रू १३५.००
|रू १३३.३३
|१.२४%
|लप्सी (के.जी.)
|रू ५५.००
|रू ५५.००
|०.००%
|किवि (केजी)
|रू ३७५.००
|रू ३७६.६७
|०.४५%
|शरीफा (के.जी)
|रू १६२.००
|रू १७६.६७
|९.०६%
|आभोकाडो (के.जी)
|रू २५०.००
|रू २५०.००
|०.००%
|अमला (के.जी)
|रू १२०.००
|रू १२५.००
|४.१७%
|अदुवा (के.जी.)
|रू १०५.००
|रू १०३.३३
|१.५९%
|खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)
|रू ३७०.००
|रू ३७६.६७
|१.८०%
|खु्र्सानी हरियो (के.जी.)
|रू ५५.००
|रू ५५.००
|०.००%
|खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)
|रू ४९.००
|रू ५५.००
|१२.२४%
|खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)
|रू ६५.००
|रू ६५.००
|०.००%
|खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)
|रू १६४.००
|रू १८६.६७
|१३.८२%
|भेडे खु्र्सानी (के.जी.)
|रू ७५.००
|रू ८५.००
|१३.३३%
|लसुन हरियो (के.जी.)
|रू १३०.००
|रू १३३.३३
|२.५६%
|हरियो धनिया (के.जी.)
|रू १९०.००
|रू १७६.६७
|७.०२%
|लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)
|रू २१०.००
|रू २१०.००
|०.००%
|लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)
|रू १५०.००
|रू १५०.००
|०.००%
|छ्यापी सुकेको (के.जी.)
|रू १९२.५०
|रू १९०.००
|१.३०%
|छ्यापी हरियो (के.जी.)
|रू २६०.००
|रू २६०.००
|०.००%
|माछा सुकेको (के.जी.)
|रू ९००.००
|रू ९००.००
|०.००%
|ताजा माछा(रहु) (के जी)
|रू ३४०.००
|रू ३४०.००
|०.००%
|ताजा माछा(बचुवा) (के जी)
|रू २७०.००
|रू २७०.००
|०.००%
|ताजा माछा(छडी) (के जी)
|रू २४०.००
|रू २४०.००
|०.००%
|रुख टमाटर (केजी)
|रू २०७.५०
|रू २१०.००
|१.२०%
|राजा च्याउ (के.जी.)
|रू २९०.००
|रू २९०.००
|०.००%
|सिताके च्याउ (के.जी.)
|रू ९५०.००
|रू ९००.००
|५.२६%
