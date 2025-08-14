आज खग्रास चन्द्रग्रहण : कुन राशिलाई कस्तो फल ?       

निद्रायां जायाते व्याधि मुत्रे दारिद्रमाप्नुयात् ।
पुरिषे कृमियोनिश्च मैथुने ग्रामसुकर: ॥
अभ्यञ्जने भवेत्कुष्ठि भोजने स्यादधोगति ।
बन्धने च भवेत् सर्पे बधे च नरकं व्रजेत् ॥
आज भाद्र शुक्ल पूर्णिमा दिन अर्थात् भाद्र २२ गते आइतवार ‘खग्रास चन्द्रग्रहण’ लाग्ने भएको छ । यो खग्रास चन्द्रग्रहण नेपाल, भारत, चीन, थाइल्याण्ड लगायत एशियाका सबै देश, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया सबै ठाउँमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा देख्न सकिनेछ ।
नेपाली समय अनुसार रातिको १० बजेर ११ मिनेटमा स्पर्श हुने, ११ बजेर ५६ मिनेटमा मध्य हुने र मध्यरात १ बजेर ४१ मिनेटमा मोक्ष (अन्त्य) हुनेछ । अतः सम्पूर्ण ग्रहण अवधि ३ घण्टा ३० मिनेटको रहनेछ । यो खग्रास चन्द्रग्रहण आग्निकोण (दक्षिण पूर्व) तर्फबाट स्पर्श भई नैऋत्य (पश्चिम दक्षिण) दिशामा मोक्ष हुनेछ ।
सूतक समय
शास्त्रले बताए अनुसार सूर्यग्रहणमा ४ प्रहर अर्थात् १२ घण्टा र चन्द्रग्रहणमा ३ प्रहर अर्थात् ९ घण्टापूर्व सूतक प्रारम्भ हुन्छ । त्यसैले आज दिउँसो १/११ देखि बालक, बृद्ध, रोगी तथा गर्भवती महिलाहरू बाहेक अरू विवेकशील प्राणीहरूलाई भोजन निषेध गरिएको छ ।
ग्रहणको समयमा भोजन निषेध हुनुका साथै पकाउने, भूट्ने, बनाउने, काट्ने, बिभिन्न औजारको प्रयोग गर्ने, भूमि खनन गर्ने, महत्त्वपूर्ण मिटिङ गर्ने, शुभ कार्यको प्रारम्भ गर्ने, मलमूत्र त्याग गर्ने, कपाल कोर्ने, दन्तमञ्जन गर्ने, चेक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कागजातहरू आदिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य तथा देवताहरूको मूर्ति तथा तुलसीको वृक्ष स्पर्श गर्ने कार्य पूर्णरुपले निषेध हुन्छ ।
यसका साथै विशेषगरी ग्रहणको समयमा गर्भवती महिलाहरू घर बाहिर निस्कनु हुँदैन, यदि निस्कनै परेमा तुलसीपत्र, कुश, चन्दन साथमा राखेरमात्र घर बाहिर निस्कनु पर्दछ ।
ग्रहणको समयमा के गर्ने ?
ग्रहणलाई वैदिक शास्त्रमा निकै संवेदनशील समय मानिन्छ । ग्रहणको समयमा ग्रहण स्पर्शभए संगै नदी, तलाउ, पोखरी, तिर्थस्थान, खोला, समुन्द्र आदिमा स्नान गर्ने र त्यसै पूण्यकाल अर्थात् ग्रहणको समयमा यथाशक्ति एवं भक्तिले जनावर, चराचुरूङ्गी, नीमुखा प्राणि तथा असहाय प्राणीहरूलाई दान तथा सहयोग गर्नु निक्कै राम्रो मानिन्छ ।
यसका साथै ग्रहणकालमा आफ्नो दीक्षा मन्त्रहरू छ भने जप गर्नु, नभए भगवानको मन्त्रहरूको जप तथा ध्यान, होम आदि गर्नाले हजारौँ गुणा बढी फल मिल्ने शास्त्रोक्त वचन छ । यदि आफ्नो राशिको महादशा, अन्तर्दशा थाहा छ भने त्यसको जप गर्नाले ग्रहपीडा कमभई नवग्रहको असिम कृपा प्राप्त हुनेछ ।
कुनै जातकको जन्म कुण्डलीमा चन्द्रग्रहण योग परेको छ भने त्यस्ता जातकले सूर्यनारायण तथा शिवजीको उपासना गर्नाले अत्यन्त लाभकारी हुनेछ । यसका अतिरिक्त वाक्सिद्धि, साधना आदिकोलागि पनि पूण्यकाल अर्थात् ग्रहणको समय उपयुक्त मानिन्छ । ग्रहणको पूण्यकालमा ब्रह्माचर्याको पालना गर्दै मनमा गलत विचार आउन नदिई सकारात्मक विचारको मनन, चिन्तन गर्ने, धार्मिक गीत सङ्गीत तथा भजन गाउने वा सुन्ने, वेद, पुराण, उपनिषद्, गीता इत्यादि धार्मिक ग्रन्थको अध्ययन गर्दै मनलाई प्रसन्न बनाइराख्नु अत्यन्तै लाभदायक हुनेछ ।
ग्रहण एउटा प्राकृतिक घटना हो, त्यसैले ग्रहण तथा सूतकबाट भयभित हुनुहुँदैन । यस खग्रास चन्द्रग्रहणले मनुष्यजीवन, जीवजन्तु तथा पर्यावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले ग्रहण तथा सूतकबाट भयभित नभई ग्रहणलाई सम्यक रुपले सकारात्मक पक्षबाट लिन आवश्यक छ ।
ग्रहणको समयमा हाम्रो घरमा चन्द्रमाको विकीरण तथा नकारात्मक ऊर्जा घरभित्र प्रवेश हुने भएकाले ग्रहणकालमा पकाएर खानेकुरा राख्नु हुँदैन । यसकासाथै दूध, दही, घ्यू, पानी, अचार आदि छ भने त्यसमा तुलसीपत्र वा कुश राख्नाले त्यस्ता खानेकुरालाई खराब नगर्ने शास्त्रीय मान्यता छ । यसका साथै घरको मुख्य द्वारमा या खानेकुराको छेउमा शुद्ध गाईको गोबर राख्नाले ग्रहणबाट निस्कने विकिरण तथा नकारात्मक उर्जालाई रोक्न सहयोग गर्दछ । अतः गाईको गोबर राख्नु राम्रो मानिन्छ ।
यसपटकको खग्रास चन्द्रग्रहण शताभिषा र पूर्वभाद्र नक्षत्र (कुम्भ राशि)मा परेको हुनाले “ग्रहणनक्षत्रं षण्मासं पूर्णग्रासे वर्ज्यम् । पादादिग्रासे सार्धमासादितारतम्येन योज्यम्” (धर्मसिन्धु:) अनुसार ग्रहणको अवस्थाका आधारमा आउने ५ महिनासम्म शताभिषा र पूर्वभाद्र नक्षत्रमा कुनै पनि शुभकार्य वर्जित हुन्छ ।
यसका साथै शताभिषा र पूर्वभाद्र नक्षत्रमा ग्रहणको योग परेककाले विशेषगरी शताभिषा र पूर्वभाद्र नक्षत्रमा जन्म भएका, कुम्भ राशि र कुम्भ लग्न भएका जातकलाई प्रतिकूल हुने देखिन्छ ।
यस बाहेकका मेषादि बाह्र राशिको ग्रहणफल यसप्रकार रहेको छ:
मेष: लाभ
वृष: सुख
मिथुन: मानाहानी
कर्कट: कष्ट
सिंह: पीडा
कन्या: सुख
तुला: चिन्ता
वृश्चिक: व्यथा
धनु: श्रीप्राप्ति
मकर: क्षति
कुम्भ: घाता
मीन: व्यय रहनेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4