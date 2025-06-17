+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २३ गते ११:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिंहदरबार प्रवेशमा आज कडाइ गरिएको छ।
  • जेनजीको माइतीघर केन्द्रित आन्दोलनका कारण सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको हो।
  • अन्य दिन परिचय पत्र देखाएर प्रवेश गरिन्थ्यो भने आज चेकजाँचपछि मात्रै प्रवेश दिइएको छ।

२३ भदौ, काठमाडौं । आज सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

जेनजीको माइतीघर केन्द्रित आन्दोलनका कारण सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको हो ।

अन्य दिनमा परिचय पत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न दिइन्थ्यो भने आज चेकजाँच गराएपछि मात्रै सिंहदरबार प्रवेश गर्न दिइएको छ ।

 

सिंहदरबार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिंहदरबार नजिकै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहन

सिंहदरबार नजिकै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहन
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औं बैठक सिंहदरबारमा सुरु

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औं बैठक सिंहदरबारमा सुरु
सिंहदरबारमा ओली-देउवा, प्रचण्डसहितको छलफल जारी

सिंहदरबारमा ओली-देउवा, प्रचण्डसहितको छलफल जारी
सिंहदरबारमा भेट्दै ओली, देउवा र प्रचण्ड

सिंहदरबारमा भेट्दै ओली, देउवा र प्रचण्ड
सिंहदरबारमा रास्वपा संसदीय दलको बैठक सुरु

सिंहदरबारमा रास्वपा संसदीय दलको बैठक सुरु
सिंहदरबारमा मेलम्चीको शुद्ध खानेपानी वितरण कार्यको शुभारम्भ

सिंहदरबारमा मेलम्चीको शुद्ध खानेपानी वितरण कार्यको शुभारम्भ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

6 Stories
आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित