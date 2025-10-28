+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
संगीत :

पोखरा रंगशालामा गुञ्जियो ‘नेपथ्य’, संगीत र खेलकुदको अनुपम साँझ (तस्वीर)

‘परिवर्तनका लागि पृष्ठभूमि तयार भइसकेपछि अब संयमित भएर अगाडिको बाटो तय गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु,’ गायक अमृत गुरुङले नयाँ पुस्तालाई भने, ‘मतदाता नामावालीमा नाम लेखाउनलाई नछुटाउन अनि आगामी चुनावमा अत्यधिक सहभागितासाथ मुलुकको भाग्यरेखा कोर्न म सबैलार्ई आग्रह गर्छु ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २२ गते १८:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोखरामा स्थानीय टोली पोखरा एभेन्जर्ससँग हातेमालो गर्दै नेपथ्यले १० हजार दर्शक सहभागी भव्य कन्सर्ट गरेको छ।
  • कन्सर्टमा मुख्य गायक अमृत गुरुङले राजनीतिक परिस्थितिबारे बोलेर नयाँ पुस्तालाई मतदानमा सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभयो।
  • नेपथ्यले पोखराको प्रस्तुति पछि जापानमा तीन सहरमा कन्सर्ट गर्ने तयारी गरेको छ र अनलाइन टिकट बुकिङ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।

पोखरा । आसन्न एनपीएल क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि स्थानीय टोली ‘पोखरा एभेन्जर्स’ सँग हातेमालो गर्दै लोकरक ब्यान्ड नेपथ्यले शुक्रबार यहाँ भव्य कन्सर्ट गरेको छ ।

१० हजारभन्दा बढी दर्शक अटाउने गरी पोखरा रङ्गशालाभित्र निर्धारण गरिएको क्षेत्र भरिभराउ थियो । नेपथ्यको गृहनगरमा भेला भएका दर्शक उत्सवकै माहोलमा सुरुदेखि अन्त्यसम्मै रमाएका थिए ।

कन्सर्ट हेर्न दर्शक पर-परदेखि आएको भए पनि अघिल्लो दिनै टिकट बिक्री भइसकेकाले निराश बनेर बाहिर सडकमा उत्तिकै देखिन्थे ।

‘छोरालाई लिएर पर्वतदेखि आइपुगेको थिएँ, टिकट सकिइसकेको रहेछ,’ राजन गुरुङ भनिरहेका थिए, ‘आयोजकले थप सय टिकट जारी गर्छौं भनेकाले पर्खेर बसेका छौं ।’ कुराकानीकै क्रममा राजनले आफूजस्तै टिकट पर्खेर बसेका लमजुङका दर्शक पनि देखाए ।

भित्र मैदानमा भने सदाझैँ घडी देखाएर तोकिएको समयमै बेलुकी ६ बजे कन्सर्ट सुरु भयो । ब्यान्डले पहिलो सौगात स्वरूप ‘हो रामा रामा’ गीत प्रस्तुत गर्‍यो ।

कन्सर्ट अवधिभर ब्यान्डका मुख्य गायक अमृत गुरुङले सहरसँग जोडिएका रैथाने अनुभव सुनाए । पोखरेली क्रिकेट टोली र समग्र खेलकुद क्षेत्रकै पक्षमा उनले प्रकट गरेका विचारलाई दर्शकले अत्यन्तै मन पराएको देखिन्थ्यो । गीत सङ्कलनको अनुभव, नेपाली भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना अनि नेपालीपनको विशेषताबारे उनले व्यक्त गरेका धारणालाई पनि दर्शकले स्वागत गरेका थिए ।

‘आँगनैभरि’ देखि ‘छेक्यो छेक्यो’ जस्ता ब्यान्ड स्थापनाताकाका गीतदेखि लिएर ‘चरी मर्‍यो सिसैको गोलीले’, ‘जोमसोमे बजार’ जस्ता सदाबहार लोकप्रिय गीत प्रस्तुत गरिएका थिए । श्रोताले अत्यधिक मन पराएका ‘रेशम’ र ‘तालको पानी’ अनि देशभक्तिपूर्ण ‘रातो र चन्द्रसुर्जे’, ‘गाउँगाउँबाट उठ’ सम्मका गीतमा पनि पोखरेली दर्शक रमाए ।

तन्नेरी पुस्ताले भरिएको कन्सर्ट मैदानमा अमृतले जेनजी आन्दोलनपछिको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहे ।

‘परिवर्तनका लागि पृष्ठभूमि तयार भइसकेपछि अब संयमित भएर अगाडिको बाटो तय गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु,’ उनले नयाँ पुस्तालाई भने, ‘मतदाता नामावालीमा नाम लेखाउनलाई नछुटाउन अनि आगामी चुनावमा अत्यधिक सहभागितासाथ मुलुकको भाग्यरेखा कोर्न म सबैलार्ई आग्रह गर्छु ।’

कन्सर्ट हेर्नकै लागि काठमाडौँदेखि आएका केही परिचित अनुहार पनि मैदानमा देखिन्थे । तिनैमध्ये एक थिए हाँस्य अभिनेता जितु नेपाल । उनले रङ्गशाला पुग्नुअगावै आफ्नो फेसबुकमा नेपथ्यकै लागि सपरिवार पोखरा आएको उल्लेख गरेका थिए । आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीको धेरै पहिलादेखिको चाहना पूरा हुन लागेकामा खुसी प्रकट गर्दै उनले लेखेका थिए :

‘आज पोखरामा नेपथ्यसँग नाच्ने हो, गाउने हो । आफ्नै नेपाली धुन लय र सङ्गीतको प्रत्यक्ष मज्जा लिने हो ।’

कन्सर्टमा अभिनेता नेपालको परिवारै सुरुदेखि अन्तिमसम्मै नाचिरहेको देखिन्थ्यो । ‘बबाल रमाइलो भयो,’ उनले नाच्दानाच्दै प्रतिक्रिया दिए, ‘नेपथ्यलाई धन्यवाद ।’

कन्सर्ट हेर्नेहरूको जमातमा हाँस्य अभिनेता सन्दीप क्षेत्री पनि थिए । लेखक कुमार नगरकोटी पनि कन्सर्ट हेर्नकै निम्ति काठमाडौँबाट पोखरा पुगेका थिए ।

‘नेपथ्यको जीवनी पुस्तक भर्खरै पढेर सिध्याएपछि यो कन्सर्ट हेर्ने इच्छा लाग्यो,’ नगरकोटीले भने, ‘नेपथ्य ब्यान्डसँगको यो मेरो पहिलो अनुभव सोचेको भन्दा धेरै रमाइलो भयो ।’

माटोको रक्षा अनि उर्बराशक्ति बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आइपुगेका र हाल पोखरामा रहेका कृषि विज्ञहरूको ठूलै समूह पनि कन्सर्टमा उपस्थित थियो ।

‘जेनजी आन्दोलनपश्चात् पहिले नै तोकिएका कन्सर्टहरूसमेत रद्द भइरहेको र नयाँ गर्ने आँटसमेत कसैले नदेखाइरहेको अवस्था थियो,’ मुलुकका प्रायः ठूला कन्सर्टहरूमा ध्वनि व्यवस्थापन हेर्दै आएका प्राविधिक शिविर शाक्य भन्छन्, ‘पोखरामा भएको यो विशाल कन्सर्ट आफैँमा मानक बनेको छ ।’

कन्सर्टको मञ्चमा अमृतलाई सदाझैँ ड्रमसेटमा ध्रुव लामा, बेस गितारमा सुविन शाक्य, गितारमा नीरज गुरुङ, मादलमा शान्ति रायमाझी र किबोर्डमा दिनेशराज रेग्मीले सघाएका थिए ।

पोखराको प्रस्तुति सकिएपछि अब नेपथ्य जापानको शृङ्खलाबद्ध यात्रामा निस्कँदै छ । ब्यान्ड दुई सातासम्म जापानमा रहनेछ । राजधानी टोकियो लगायतका तीन सहरमा कन्सर्ट गर्ने तयारी छ । पहिलो शो नागोयामा यसै बिहीबार (कात्तिक २७) हुँदै छ ।

जापानका दर्शकका लागि अनलाइनबाट सोझै टिकट काट्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ । अनलाइन बुकिङका लागि दर्शकले नेपथ्यको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नेछन् ।

तस्वीर : दिपित राज/ नेपालय

नेपथ्य पोखरा रंगशाला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जापान टूरअघि गृहमैदानमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’

जापान टूरअघि गृहमैदानमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’
‘नेपथ्य’ ले तीन जापानी सहरमा प्रस्तुति दिने

‘नेपथ्य’ ले तीन जापानी सहरमा प्रस्तुति दिने
अमृत गुरुङ : एक जिउँदो आन्दोलन

अमृत गुरुङ : एक जिउँदो आन्दोलन
‘नेपथ्य’का गायक अमृत लेख्छन्, ‘नाती पुस्तालाई गोली हान्न आदेश दिनेलाई धिक्कार’

‘नेपथ्य’का गायक अमृत लेख्छन्, ‘नाती पुस्तालाई गोली हान्न आदेश दिनेलाई धिक्कार’
जेन-जी आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा ‘नेपथ्य’ले सेयर गर्‍यो- ‘गाउँ गाउँबाट उठ’

जेन-जी आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा ‘नेपथ्य’ले सेयर गर्‍यो- ‘गाउँ गाउँबाट उठ’
बेल्जियममा प्रस्तुति दिएर युरोपबाट बिदा भयो ‘नेपथ्य’

बेल्जियममा प्रस्तुति दिएर युरोपबाट बिदा भयो ‘नेपथ्य’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित