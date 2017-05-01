गुल्मीमा महिला मृत अवस्थामा फेला

२३ कात्तिक, गुल्मी । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ बोटे गाउँकी ५० वर्षीया दिलकुमारी बोटे मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् ।
आइतबार साँझ समयमा स्थानीय बोक्सिरह भन्ने स्थानमा उनको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
कात्तिक २१ गते घरबाट कसैलाई केही नबोली निस्किएकी थिइन् ।
खोजतलासका क्रममा आज बोक्सिरहमा मृत अवस्थामा भेटिएको खबर प्रहरी चौकी मजुवामा प्राप्त भएपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।
घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
