+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओलीको दाबी- एमालेमा खाँदाखाँद गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन

उनले भने, ‘यहाँ कोही पनि खाँदाखाँद गरेर बस्नुपर्ने छैन । फराकिलो ढंगले मज्जाले बस्न पाइने स्पेस छ, नेकपा एमालेमा ।’ 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १७:४२

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई सानो चित्त र दिल भएको भन्दै हल्ला चलाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित घर फर्क अभियान राष्ट्रिय घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘नेकपा एमाले सानो चित्त भएको, सानो दिल भएको हल्ला चलाइरहेको छ । देशका जनताले सबैभन्दा बढी भोट भएको, सबैभन्दा धेरै कार्यकर्ता भएको पार्टीलाई साँघुरो चित्त भएको भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ कोही पनि खाँदाखाँद गरेर बस्नुपर्ने छैन । फराकिलो ढंगले मज्जाले बस्न पाइने स्पेस छ, नेकपा एमालेमा ।’

घर फर्कनेहरूलाई कुनै आश्वासन नदिइ फिर्ता ल्याएको उनको दाबी छ ।

केपी शर्मा ‌ओली नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशन : विद्याको समर्थन लिएर मैदानमा उत्रँदै ईश्वर

एमाले महाधिवेशन : विद्याको समर्थन लिएर मैदानमा उत्रँदै ईश्वर
देश जलाउने र चलाउने एउटै छन्, तमासा भइरहेको छ : ओली

देश जलाउने र चलाउने एउटै छन्, तमासा भइरहेको छ : ओली
ओलीको प्रश्न : ठूलो उद्देश्य नभएका सुकरात त भागेनन्, आजको केपी ओली भाग्छ ?

ओलीको प्रश्न : ठूलो उद्देश्य नभएका सुकरात त भागेनन्, आजको केपी ओली भाग्छ ?
ओलीको प्रश्न- प्रधानमन्त्री बनाउन डिस्कर्डबाट भोटिङ भयो रे, कस्तो थियो मतपत्र ?

ओलीको प्रश्न- प्रधानमन्त्री बनाउन डिस्कर्डबाट भोटिङ भयो रे, कस्तो थियो मतपत्र ?
जाँचबुझ आयोग ‘भदौ २४’ मा केन्द्रित हुन खोजेको हो?

जाँचबुझ आयोग ‘भदौ २४’ मा केन्द्रित हुन खोजेको हो?
ओलीको जिकिर- राष्ट्रपतिले संसद् भंगको सिफारिस गर्न हुँदैन थियो

ओलीको जिकिर- राष्ट्रपतिले संसद् भंगको सिफारिस गर्न हुँदैन थियो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित