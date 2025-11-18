एमालेका युवा फेसबुकमा होइनन्, घर घरमा छन् : ओली

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेमा युवाहरूको सबैभन्दा ठूलो पंक्ति भएको दाबी गरेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित घर फर्क अभियानको राष्ट्रिय घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनको दाबी अनुसार, एमाले फेसबुकमा रित्तो भएको तर घर घरमा रहेको जिकिर गरे ।
‘नेकपा एमालेको एउटा तिरतिरे खोल्सो होइन । यो एउटा महासागर जस्तो संगठन हो । यसमा युवाहरूको सबैभन्दा ठूलो पंक्ति छ,’ ओलीको दाबी छ, ‘युवा छैन एमालेसँग भन्छन् नि, अनि को सँग छन् त युवा ? फेसबुकको युवा होइन, घर घरको युवा नेकपा एमालेसँग छ । फेसबुकमा हेर्ने हो भने केही पनि छैन एमालेसँग । रित्तै भइसक्यो एमालेसँग ।’
उनले आफूहरूमा कुनै संकिर्णता नभएको जिकिर गरे भने राष्ट्र निर्माणको महा अभियानमा जुटेको जिकिर गरे ।
‘हामीमा कुनै संकीर्णता छैन । हुन सक्दैन । हामी राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जुटेका छौं । अहिले घर फर्क अभियान, राष्ट्रिय शक्ति निर्माण अभियान, नेकपा एमालेमा सामेल हुने अभियानको निष्कर्ष के हो भने नेकपा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिमा परिणत गरौं । यसले देशलाई सही दिशामा अघि बढाउँछ,’ ओलीको भनाइ छ ।
