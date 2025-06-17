+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

८ मिनेटमा चोरियो १४ अर्बको गहना, कमजोर पासवर्ड मुख्य कारण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १५:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फ्रान्सको लुभ्र संग्रहालयमा गत अक्टोबर १९ मा ८ करोड ८० लाख युरो बराबरको गहना चोरी भएको थियो।
  • साइबर सुरक्षा कमजोरीका कारण लुभ्र संग्रहालयको सूचना प्रविधि प्रणालीमा सजिलै पहुँच प्राप्त गर्न सकिने पाइएको छ।
  • २०१४ र २०१७ मा गरिएको सुरक्षा अडिटले संग्रहालयको कमजोर पासवर्ड र पूरानो प्रणालीको समस्या देखाएको थियो।

विश्वको सर्वाधिक लोकप्रिय संग्रहालय मध्येको एक फ्रान्सको लुभ्र संग्रहालयमा गत अक्टोबर १९ मा दिनदहाडै भएको अर्बौंको बहुमूल्य गहना चोरी काण्डमा नयाँ खुलासा भएको छ ।

उक्त नयाँ खुलासासँगै म्युजियमको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा लुभ्र म्युजियममा साइबर सुरक्षा तथा मर्मतसम्भारमा समस्या रहेको पाइएको छ ।

फ्रान्स पब्लिकेसन लिब्रेसनको रिपोर्ट अनुसार दशकौंदेखि चलिआएको उक्त समस्या धेरैपटक सार्वजनिक भएको थियो । तर कहिल्यैपनि त्यसलाई पूर्णरुपमा समाधान गर्न सकिएको थिएन ।

समाचार अनुसार उक्त सुरक्षा जोखिमको बारेमा पहिलो चेतावनी सन् २०१४ मा सार्वजनिक भएको थियो ।

फ्रान्सको राष्ट्रिय एजेन्सी एएनएसएसआईले संग्रहालयको सूचना प्रविधि प्रणालीको अडिट गरेको थियो। त्यसमा सो संग्राहलयको सुरक्षा नेटवर्कको परीक्षण गरिएको थियो जुन अलार्म, भिडियो निगरानी तथा नियन्त्रित पहुँचसँग सम्बन्धित छ ।

एजेन्सी ले त्यसबारेमा २६ पेजको एक रिपोर्ट पेश गरेको थियो । उक्त रिपोर्ट अनुसार म्युजियमको कमजोर पासवर्ड तथा पूरानो प्रणालीका कारणले गर्दा केन्द्रीय नेटवर्कमा समेत सजिलै पहुँच प्राप्त गर्न सकिने थियो । अनुसन्धानका क्रममा केवल LOUVRE लेखेर भिडियो निगरानी सर्भरमा पहुँच प्राप्त गर्न सकिने खुलासा भयो ।

त्यसैगरी THALES लेख्दा एउटा अर्को सफ्टवेयर खुलेको थियो, जसलाई Thales ग्रुपले तयार गरेको थियो ।

त्योसँगै एजेन्सीले सेक्योरिटी नेटवर्कमा निकै धेरै समस्या रहेको र त्यसका कारणले ह्याकरहरूले सजिलैसँग आन्तरिक प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्नसक्ने तथा ब्याज एक्सेस र भिडियो फीड परिवर्तन गर्नसक्ने भन्दै चेतावनी जारी गरेको थियो ।

एजेन्सीले म्युजियमलाई पासवर्ड बलियो पार्न र सिस्टम अपग्रेड गर्न सल्लाह दिएको भएपनि लुभ्र म्युजियमले सार्वजनिक रूपमा त्यसको पालनाका बारेमा कहिल्यैपनि केही जानकारी गराएन ।

त्यसैगरी सन् २०१७ मा भएको अर्को प्राविधिक अडिटमा पनि म्युजियमको प्राविधिक सुरक्षा प्रणालीमा त्यस्तै समस्या रहेको पत्ता लागेको थियो ।

गत अक्टोबर १९ मा लुभ्रमा भएको उक्त चोरी केवल ८ मिनेटभित्रैमा गरिएको थियो । चारजना चोरहरू मिलेर ८ करोड ८० लाख युरो अर्थात् करीब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गहना चोरेका थिए । चोरहरूले उक्त घटना फिल्मी शैलीमा घटाएका थिए ।

चोरहरू बास्केट लिफ्ट लिएर म्यूजियमको पर्खालमा चढे, झ्याल फोडे र डिस्प्लेको बाहिरी खोल फोडेर गहना लिएर फरार भए ।

उक्त घटनामा अहिलेपनि जाँच चलिरहेको छ र केही मानिसहरूले पक्राउ गरिएको बताइएको छ । -एजेन्सी

गहना चोरी फ्रान्स लुभ्र संग्रहालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित