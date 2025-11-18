+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मिस इन्टरनेसनल’ मा सहभागी हुन उरुषा भण्डारी जापान प्रस्थान

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मिडियासँग कुरा गर्दै उरुषाले मुलुकको गरिमा बढाउन आफूले सक्दो योगदान गर्ने बताइन् । ‘जितको लागि सक्ने प्रयास गर्नेछु । यसका लागि म उत्साहित छु’ उनले भनिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १३:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिस नेपाल इन्टरनेसनल उरुषा भण्डारी विश्वप्रसिद्ध सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस इन्टरनेसनलको ६३ औं संस्करणमा सहभागी हुन जापान प्रस्थान गरेकी छन्।
  • मिस नेपाल आयोजक संस्था द हिडन ट्रेजरका पदाधिकारीसहित सन् २०२५ का मिस नेपालको ब्याचका सुन्दरीहरूले उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गरे।
  • उरुषाले मुलुकको गरिमा बढाउन सक्दो योगदान गर्ने र जितको लागि सक्ने प्रयास गर्ने बताइन्, प्रतियोगिता टोकियोमा २७ नोभेम्बरमा हुनेछ।

काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस इन्टरनेसनलको ६३ औं संस्करणमा सहभागी हुन मिस नेपाल इन्टरनेसनल उरुषा भण्डारी जापानतर्फ प्रस्थान गरेकी छन् ।

उनलाई मिस नेपाल आयोजक संस्था द हिडन ट्रेजरका पदाधिकारीसहित सन् २०२५ का मिस नेपालको ब्याचका सुन्दरीहरूले बिदाइ गरे ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मिडियासँग कुरा गर्दै उरुषाले मुलुकको गरिमा बढाउन आफूले सक्दो योगदान गर्ने बताइन् । ‘जितको लागि सक्ने प्रयास गर्नेछु । यसका लागि म उत्साहित छु’ उनले भनिन् ।

मिस अर्थपछि मिस इन्टरनेसनल हुन लागेको हो । टोकियोमा हुने प्रतियोगिताको ग्राण्ड फिनाले २७ नोभेम्बरमा आयोजना हुनेछ ।

‘सौन्दर्य र शान्तिका संवाहक’ नारासहित हुन लागेको यसवर्षको संस्करणमा ८० मुलुकका सुन्दरीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

उरुषा भण्डारी मिस इन्टरनेसनल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित