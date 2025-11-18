+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उज्यालो नेपाल पार्टीको अवधारणा : सामुदायिक समाजवादमा आधारित लोककल्याणकारी राज्य

पार्टीका संयोजक अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘सबै शब्दले व्याख्या खोज्छ । मान्छेले आ-आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्लान् । तर, जे-जे हामीले लेखेपनि अन्तत: हामी जाने भने प्रजातान्त्रिक समाजवादतर्फ हो । यी सबैको उद्धेश्य प्रजातान्त्रिक समाजवादमा मुलुकलाई लानु हो ।’

0Comments
Shares
कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८२ कात्तिक २७ गते १७:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उज्यालो नेपाल पार्टीले ५१ केन्द्रीय सदस्यको सूचीसहित निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल अध्यावधिक गराएको छ।
  • पार्टीले सामुदायिक समाजवाद, समावेशी लोकतन्त्र, बहुसांस्कृतिकता र राष्ट्रिय एकतालाई आफ्नो मूल्यमान्यता बनाएको छ।
  • उज्यालो नेपालले डिजिटल प्रविधि, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र योग्यतामा आधारित शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

२७ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ समर्थित दल ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले गत मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर अध्यावधिक गरायो । यसअघि नै दर्ता भएको उज्यालो नेपालमा पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई संयोजक बनाएर ५१ केन्द्रीय सदस्यको सूचि आयोगमा बुझाइयो ।

सुमना श्रेष्ठ, बालेन,  सुदन गुरुङ लगायतका व्यक्ति र समूहहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने गरी पार्टी गठनको प्रयास भएको थियो । तर प्रयास असफल भएपछि उनीहरुबिनै पार्टी अघि बढेको छ ।

 पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जितराम लामाले आफूहरु व्यक्ति केन्द्रित नभएको, समग्र नेपालीको मुहारमा उज्यालो ल्याउने अभियान  तथा कुरीति, विकृति, भ्रष्टाचार जस्ता अन्धकार हटाउने उद्देश्य राखेको बताए ।

नव गठित यो पार्टीको र्टीको अवधारणा चाहिँ के हो त ?  यसले कस्ता मूल्यमान्यता बोक्छ ? अरुभन्दा कसरी फरक छन् ? यी प्रश्नको जवाफ पार्टीको प्रस्तावना र अवधारणा पत्रमा भेटिन्छ ।

अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको उक्त प्रस्तावनाअनुसार यो पार्टीले सामुदायिक समाजवाद, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र र,  बहुसांस्कृतिकतावाद र राष्ट्रिय एकतालाई मान्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसको अर्थ खुलाउँदै पार्टीका संयोजक अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘सबै शब्दले व्याख्या खोज्छ । मान्छेले आ-आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्लान् । तर, जे-जे हामीले लेखेपनि अन्तत: हामी जाने भने प्रजातान्त्रिक समाजवादतर्फ हो । यी सबैको उद्धेश्य प्रजातान्त्रिक समाजवादमा मुलुकलाई लानु हो ।’

अनि, यसमा उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय एकताले कसलाई जोड्न खोजेको हो ?  यसअघि सामाजिक सञ्जालमा राजसंस्थाप्रति नरम देखिएका उपाध्याय नै संयोजक बनाइएका छन् । उनका सामाजिक संजालमा देशका लागि राजसंस्था हुनुपर्ने आशयका अभिव्यक्ति छन् । के यो पार्टी राजावादी हो त ? प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको ‘राष्ट्रिय एकता’ले केलाई संकेत गर्छ ?

उपाध्यायले थपे, ‘त्यो फेसबुकका स्टाटस मेरो पार्टी खोल्नुभन्दा पहिलाको अभिव्यक्ति हो । अहिले त्यसलाई नगिजोल्नुहोला । यता पार्टीको अवधारणामा पनि काम भइरहेकै छ । त्यसैले अहिले नै यी कुरा जोडेर नहेर्नुहोला । यी छुट्टै विषय हुन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

यसबाहेक १५ बुँदै प्रतिबद्धता पनि उज्यालो नेपालको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई पहिलो बुँदामा राखेको यसले बहुलवादमा आधारित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । उदार अर्थतन्त्र, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास गर्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको यसको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

डिजिटल युगको प्रयोग हामी गर्छौँ । अबको समय डिजिटलमैत्री हुनुपर्छ । स्वतन्त्र हुनुपर्छ । आधुनिक र डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर देशको आर्थिक उन्नयन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

चौथो, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार छ । पाँचौं, संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता  भन्ने छ ।  छैटौं, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह भन्ने छ ।  सातौं, वातावरणीय अधिकार र जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित छ । आठौं, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार भन्ने छ ।  नवौं, योग्यतामा आधारित निष्पक्ष चयन प्रणाली भन्ने छ ।  दसौं, मानवतावादी मूल्य मान्यतालाई यसले आफ्ना प्रतिबद्धताको सूचिमा राखेको छ ।

त्यस्तै, उज्यालो नेपालले नवीनता र प्रविधिमैत्री शासन व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै नयाँ पुस्ताको ध्यान खिच्न खोजेको देखिन्छ । त्यसबाहेक यसको समता र समानतामूलक समावेशिताको प्रतिवद्धता प्रस्तावनामा गरिएको छ । परराष्ट्र मामलाको हकमा ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’लाई उज्यालो नेपालले बोक्ने देखिन्छ ।

डिजिटल डेमोक्रेसी र युवामा आधारित नेतृत्वलाई यसले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबारे बोल्दै उपाध्यायले भने, ‘डिजिटल युगको प्रयोग हामी गर्छौँ । अबको समय डिजिटलमैत्री हुनुपर्छ । स्वतन्त्र हुनुपर्छ । आधुनिक र डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर देशको आर्थिक उन्नयन गर्ने हाम्रो उद्धेश्य हो ।’

यी प्रतिबद्धता र सिद्धान्त बोकेको पार्टीको उद्धेश्यचाहिँ के हो त ? उज्यालो नेपाल पार्टीले परिकल्पना गरेको र बनाउन खोजेको देश कस्तो हो ?

प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार सामुदायिक समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता संरक्षण गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने, प्रत्येक नागरिकको राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक–भाषिक–सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य यो पार्टीले बोकेको छ ।

बहुसांस्कृतिक विविधतालाई विकासको स्रोत बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना पहुँच बढाउने, सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउने योजना यो पार्टीको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानको दलका अध्यक्षको राजावादी रुझान

उज्यालो नेपालको नजरमा पिछडिएका वर्गहरूको सूची लामो छ । जस्तो – महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग । यिनको समुन्नत विकास, सहभागिता, आत्मसम्मान र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता र दक्ष मानवस्रोत विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइने यसको प्रस्तावनामा छ । विज्ञान प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साहन गरी डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने, युवा–केन्द्रित रोजगार नीति अवलम्बन गर्ने योजना यो पार्टीको छ ।

वातावरण संरक्षण र जलवायु न्यायलाई पनि जोडतोडले उठाउने पनि प्रस्तावनामा उल्लेख छ । भइपरी आउने विपद् व्यवस्थापनमार्फत सुरक्षित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

पार्टीकै हकमा पनि योग्यतामा आधारित शासन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष र इमानदार नेतृत्वद्वारा पारदर्शी संरचना निर्माण गर्ने, बहुपक्षीयता र सन्तुलित कूटनीति अपनाउने, अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सबैलाई मिलाउँछु भन्ने कुलमान एक्लै अघि बढे

यसरी आफ्ना योजना, मूल्यमान्यता र उद्धेश्य बताएको उज्यालो नेपालले समावेशितालाई न्यायको प्रारम्भ भनेको छ भने आम–सहभागितालाई लोकतन्त्रको आत्मा ठानेको छ । ‘यसबाहेक सेवा नै नेतृत्वको धर्म, र योग्यताको सम्मान नै विकासको आधारको रुपमा स्थापित गर्ने,’ उद्धेश्य यसले आफ्नो प्रस्तावनामा राखेको छ ।

उज्यालो नेपालले अरु दलभन्दा पृथक ‘एक व्यक्ति, एक पद’लाई मानेको छ । केन्द्रीय सदस्य जितराम लामाकाअनुसार यो विषयलाई पार्टीले कडाईका साथ पालना गर्छ । ‘त्यसैले त अहिले कुलमानजी सरकारमा रहँदा पार्टी नेतृत्वमा बस्न मिल्दैन भनेर उहाँ आउनुभएन । राज्यको स्रोतसाधन पार्टी निर्माणमा प्रयोग हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ,’ उनले भने ।

‘यो मास–बेस्ड पार्टी हो । दुई महिनाभित्र हरेक तहका कमिटीहरू गठन गर्ने कार्ययोजना छ,’ लामाले थपे, ‘हामी न त पूर्ण राइट न त लेफ्ट – स्ट्रेट फरवार्ड । अर्थतन्त्रमा उदार नीति र पुँजी विकासलाई जोड दिन्छौं, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा राज्यको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्छौँ । विपन्न वर्ग, पछाडि परेका समुदायको लागि समानुपातिक समाजवादमा काम गर्छौँ । योग्यतावादलाई (राइट म्यान इन राइट प्लेस) प्राथमिकता दिन्छौँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानको पार्टीमा विवेकशील छाडेकादेखि पहिचानवादीसम्म, यस्तो बन्यो टिम
उज्यालो नेपाल पार्टी सामुदायिक समाजवाद
लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रवि र छविको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश

रवि र छविको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश
फेदीखोला हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणलाई १७ करोड ६० लाखको आईपीओ निष्कासन गर्ने

फेदीखोला हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणलाई १७ करोड ६० लाखको आईपीओ निष्कासन गर्ने
नियमित नभए विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने वैधानिक बाध्यता छ : विश्वप्रकाश शर्मा

नियमित नभए विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने वैधानिक बाध्यता छ : विश्वप्रकाश शर्मा
समिर अली लुम्बिनी लायन्सको आइकोनिक खेलाडी

समिर अली लुम्बिनी लायन्सको आइकोनिक खेलाडी
माओवादी सांसद चढ्ने गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु

माओवादी सांसद चढ्ने गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु
आईजीपी कार्कीको पहिलो निर्णय : वरिष्ठ सईसम्मलाई २ लाखको आकस्मिक कर्जा

आईजीपी कार्कीको पहिलो निर्णय : वरिष्ठ सईसम्मलाई २ लाखको आकस्मिक कर्जा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित