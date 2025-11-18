कार्गो रेल सम्पर्क विस्तार गर्न नेपाल र भारतबीच सम्झौता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल र भारतबीच रेलमार्ग विस्तार गरी कोलकाता/विशाखापटनमबाट विराटनगर–जोगमनी र नौतनवा (सुनौली) सम्म कार्गो ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ।
- पारवहन सन्धिका संशोधनले सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले व्यापार सहजीकरणमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
- मन्त्री सिन्हा र गोयलबीचको भेटमा द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धन विषयमा छलफल भएको छ।
२७ कात्तिक, काठमाडौं । दुई देशबीच रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ ।
भारत भ्रमणमा रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र भारतीय समकक्षी पियुष गोयलबीचको बैठकमा यस्तो सम्झौता भएको हो । बैठकले नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिका प्रावधान संशोधन गरेको छ ।
नयाँ संशोधन अनुसार अब कोलकाता/विशाखापटनमबाट विराटनगर–जोगमनीसम्म र कोलकाता/विशाखापटनमबाट नौतनवा (सुनौली) सम्म रेलमार्ग मार्फत र त्यहाँबाट भैरहवासम्म सडकमार्ग प्रयोग गरी सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी सन्धिका प्रावधान संशोधन गर्न ‘लेटर अफ एक्स्चेन्ज’ आदान प्रदान गरिएको हो ।
यसअघि दुवै नाकाबाट चार वटा बल्क सामानमात्र ढुवानी गर्न पाउने प्रावधान थियो । पारवहन सन्धिका प्रावधानमा भएको संशोधनले अब सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने भएको छ ।
यसबाट नेपालको पारवहन लागत र समयमा कमी आई व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्री सिन्हाले ३०औं ‘पार्टनरसिप समिट २०२५’ मा सहभागी हुन भारतको विशाखापटनम जाने क्रममा नयाँदिल्लीमा समकक्षीसँग भेटघाट गरेका हुन् ।
भेटमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल भएको छ ।
सोही अवसरमा मन्त्री सिन्हाले व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण गर्न ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरलीकरण र द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा थप सुधार एवं सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा छलफलमा रहेका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन जोड दिए ।
भारतको ‘छिमेकी पहिला नीति’ को प्रशंसा गर्दै उनले उक्त नीति अनुसार द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा सुधारका साथै लगानी प्रवर्द्धनका लागि दुवै देशले समन्वय र सहकार्य अझ उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
त्यस्तै भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए । छलफल क्रममा रहेका तथा संशोधन गर्न बाँकी अन्य विषय यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
यसका लागि उनले दुवै देशका सरोकारवाला पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनले त्यसका लागि सम्बन्धित द्विपक्षीय संरचना चलायमान र सक्रिय बनाउन समेत निर्देशन दिए ।
