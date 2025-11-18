सुरक्षा पन्तकी बहिनी रक्षालाई ‘मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२५’ को उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बुटवलकी रक्षा पन्तले मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२५ को उपाधि जितेकी छन् र उनले अमेरिकामा हुने मिसेस वर्ल्ड २०२६ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्।
- प्रतियोगितामा विद्या चौहान फस्ट रनर्सअप, एलिना केसी सेकेन्ड रनर्सअप र निर्मला सुनुवार थर्ड रनर्सअप घोषित भए।
- अभिनेत्री पूजा चन्दलाई नेपाली चलचित्र र कला क्षेत्रमा योगदान पुर्याएवापत मानार्थ मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२५ बाट सम्मानित गरियो।
काठमाडौं । विवाहित महिलाको सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२५’ को उपाधि बुटवलकी रक्षा पन्तले जितेकी छन् । उनी अभिनेत्री सुरक्षा पन्तकी बहिनी हुन् ।
सुरक्षाले सामाजिक सञ्जालबाट बहिनीको जितमा बधाइ दिएकी छन् । नेपाल पुलिस क्लबमा शनिबार बेलुका आयोजित ग्राण्ड फिनालेमा २४ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनले उपाधि चुमेकी हुन् ।
फिनालेमा प्रहरी पूर्वप्रमुख सर्वेन्द्र खनालले समाजमा विद्यमान विकृतिमध्ये तपाईं के हटाउन चाहनुहुन्छ भन्ने निर्णायक प्रश्नको सटिक जवाफ दिएकी थिइन् ।
मस्ट फोटोजेनिकको उपाधि जितेकी उनले अमेरिकामा आयोजना हुने बताइएको ‘मिसेस वर्ल्ड २०२६’ को प्रतिस्पर्धामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि पाएकी छिन् ।
मिसेस नेपाल वर्ल्डमै विद्या चौहान फस्ट रनर्सअप, एलिना केसी सेकेन्ड रनर्सअप, निर्मला सुनुवार थर्ड रनर्सअप घोषित भए ।
प्रतियोगितामा सञ्जु भट्ट मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल भइन् । दीपिका तामाङ एमएस नेपाल इन्टरनेसनलको विजेता भइन् ।
मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल विजेताले सिंगापुरमा हुने ‘मिसेस इन्टरनेसनल’ र एमएस नेपाल इन्टरनेसनल विजेताले सिंगापुरमै हुने एमएस इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट भाग लिन पाउने छन् ।
सोही अवसरमा अभिनेत्री, कथाकार तथा गीतकार पूजा चन्दलाई ३ दशकदेखि नेपाली चलचित्रका साथमा कला, संस्कृति र साहित्यको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएवापत मानार्थ मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२५ बाट सम्मानित गरियो ।
विभिन्न मनोरञ्जक प्रस्तुतिसहित रिबन इन्टरटेनमेन्टले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो ।
तस्वीर : बद्री थापा
