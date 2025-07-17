चिनियाँहरू किन माछालाई खुर्सानी खुवाउँदैछन् ?

चीनमा माछापालक किसानहरूले आफ्नो पोखरीमा पालेका माछालाई चाराको रूपमा दैनिक हजारौँ किलो हरियो खुर्सानी खुवाउन थालेका छन् ।
दक्षिण चीनस्थित एक माछापालकले त दैनिक ५ हजार किलोभन्दा बढी खुर्सानी माछालाई खुवाउँछन् । चिनियाँहरूले माछालाई धमाधम खुर्सानी खुवाइरहेको समाचार सोसल मिडियाहरूमा निकै चर्चित बनिरहेको छ ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार, खुर्सानीमा रहेको क्याप्साइसिनले माछाको आन्द्राको गतिविधि बढाउने, पाचन सहज बनाउने र पोषक तत्वको अवशोषण वृद्धि गर्ने विश्वास छ । सोही कारणले खुर्सानी खुवाउँदा माछाको वृद्धि सामान्य भन्दा तीव्र हुने दाबी माछापालकहरूले गरेका छन् ।
माछापालकहरूका अनुसार माछाको पोषण मात्र होइन, स्वाद पनि महत्त्वपूर्ण छ । खुर्सानी खाएको माछाको मासु कोमल, स्वादिष्ट र बजारमा बढी बिक्रीयोग्य हुने उनीहरूको अनुभव छ । केहीले भनेका छन् कि यस्तो आहारपछि माछाको शरीर अधिक चम्किलो र आकर्षक देखिन थाल्छ ।
हुनान प्रान्तको चाङ्शामा अवस्थित करिब १० एक्कडको माछा पोखरीमा २ हजार भन्दा बढी माछा पालिन्छ । ४० वर्षदेखि माछापालन गर्दै आएका जियाङ शेंग र उनका साथी कुआंगले संयुक्त रूपमा उक्त पोखरीको व्यवस्थापन गर्छन् । उनीहरूको दाबी अनुसार, दैनिक ५ हजार किलोसम्म विभिन्न प्रकारका खुर्सानी ती माछालाई खुवाइन्छ ।
उनीहरूका अनुसार सुरूमा माछाले खुर्सानी खान मान्दैनथ्यो । तर घाँस र खुर्सानी मिसाएर खुवाउन थालेपछि उनीहरूले बिस्तारै रुचाउन थाले । कुआंग भन्छन्- हामी मसालेदार खाना खाँदा पानी पिउँछौँ, माछा त पानीमै बस्छन्, त्यसैले पीरो सहन सक्दछन् ।
जियाङका अनुसार माछामा मानिस जस्तो स्वाद थाहा पाउने तन्तु हुँदैनन् । उनीहरू गन्धको आधारमा खाना खोज्ने भएकाले मसालेदार पदार्थले उनीहरूलाई असर नगर्ने बताइन्छ ।
खुर्सानी जलीय बोटबिरुवाजस्तै भिटामिनयुक्त हुन्छ । यसले माछाको आन्द्रा स्वस्थ बनाउने, तनाव प्रतिरोध बढाउने र क्याप्साइसिनले परजीवी हटाउने बताइन्छ । बजारमा नबिकेका वा बिग्रिन लागेको खुर्सानी स्थानीय किसानहरूले निःशुल्क दिने भएकाले यो चारा अझ सस्तो र सजिलो विकल्प बन्छ ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि खुर्सानी खुवाइने माछा पोखरी भाइरल बनेको छ । पिरो खुर्सानी खाने माछा हेर्न, फोटो खिच्न र माछा पक्रिने आनन्द लिन धेरै शहरवासी त्यहाँ पुग्न थालेका छन् । जसले गर्दा माछापोखरीलाई तालाबलाई स्थानीय पर्यटनस्थलजस्तै बनाइदिएको छ ।
-एजेन्सी
