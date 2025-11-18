हुम्लामा स्थानीयले श्रमदान मार्फत बनाए पुल

३० कात्तिक, हुम्ला । हुम्लामा स्थानीयले श्रमदान गरेर पुल निर्माण गरेका छन् ।
गत १ जेठ राति हिमताल फुटेर आएको बाढीले नाम्खा गाउँपालिका–६ तिल गाउँस्थित तिलुजङ खोलाको काठे पुलमा क्षति पुर्याएको थियो ।
बाढीका कारण तिल गाउँका १८ घरधुरी विस्थापित भएका थिए । बाढीले पुलसहित निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुर्याएको थियो ।
स्थानीयले श्रमदान गरेर तिलजुङ खोलामा पुल निर्माण गरेको नाम्खा गाउँपालिका–६ का दोर्जी लामाले जानकारी दिए ।
पुलका लागि आवश्यक सामान चीनबाट ल्याउनका लागि विभिन्न संघसंस्थाले ५ लाख रुपैयाँ समेत सहयोग गरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘यो पुल बनाउन राज्यको कुनै लगानी परेको छैन । पुलका सामान खरिद ढुवानी लगायत १० लाख खर्च भएको छ ।’
गाउँमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउजाउ गर्न समस्या भएपछ स्थानीयले श्रमदान मार्फत पुल बनाएको उनको भनाइ छ ।
पुल बनेसँगै स्थानीयलाई आउजाउमा सहज भएको नाम्खा गाउँपालिका–६ कि पासनाङ डोल्कार लामाले बताइन् ।
