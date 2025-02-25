एनपीएलमा पोखरा एभेन्जर्ससँग जोडियो एप्पल सेक्युरिटिज

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मंसिर १ गतेबाट सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिगका लागि पोखरा एभेन्जर्स र एप्पल सेक्युरिटीजबीच सहकार्य सम्झौता भएको छ।
- पोखरा एभेन्जर्सका अध्यक्ष सुबोध त्रिपाठी र एप्पल सेक्युरिटीजका सिइओ भावना लिम्बुले सोल्टीमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
- एप्पल सेक्युरिटीज ब्रोकर नम्बर १०१ पोखराको शेयर ब्रोकर पार्टनरका रुपमा आबद्ध भएको छ।
३० कात्तिक, काठमाडौं । मंसिर १ गतेबाट सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिगका लागि फ्रेन्चाइज टिम पोखरा एभेन्जर्स र एप्पल सेक्युरिटीजबीच सहकार्य सम्झौता भएको छ ।
एप्पल सेक्युरिटीज ब्रोकर नम्बर १०१ पोखराको शेयर ब्रोकर पार्टनरका रुपमा आबद्ध भएको हो ।
हालै सोल्टीमा एक कार्यक्रमबीच पोखरा एभेन्जर्सका अध्यक्ष सुबोध त्रिपाठी र एप्पल सेक्युरिटीजका सिइओ भावना लिम्बुबीच औपचारिक हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता नेपाली क्रिकेट तथा समग्र खेलकुदको विकासतर्फ एक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
एप्पल सेक्युरिटीजकी अध्यक्ष ऋचा मिश्रको समेत उपस्थिति रहेको सम्झौता कार्यक्रममा क्रिकेटको विकासका लागि यो सहकार्य गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया 4