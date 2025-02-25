+
स्पीड स्केट च्याम्पियनसीप सम्पन्न

२०८२ कात्तिक ३० गते १४:४८

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

स्पीड स्केट च्याम्पियनसीप सम्पन्न

  • ललितपुरको यूएन पार्कमा ग्लाइड फेस्ड स्केट स्पीड च्याम्पियनसीप २०२५ अन्तर्गत जुनियर र सिनियर विधाका खेल भएको छ।
  • प्रतियोगितामा जुनियरतर्फ ५० र सिनियरतर्फ ५० खेलाडीले क्रमशः १५० र २५० मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
  • जुनियरतर्फ सुवास श्रेष्ठ प्रथम र सिनियरतर्फ रामु थारुले प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् र विजेतालाई नगद, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।

२९ कात्तिक, काठमाडौं । एक दिवसिय ग्लाइड फेस्ड स्केट स्पीड च्याम्पियनसीप २०२५ अन्र्तगत जुनियर तथा सिनियर विधाका खेल शनिबार ललितपुरको यूएन पार्कमा भएको छ ।

सो खेल नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ एसोसिएसन र ग्लाइड सिटीको संयुक्त आयोजनामा भएको हो । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ्ग एसोसिएसनका महासचिव सत्य थापाका अनुसार खुला च्याम्पियनसीप अन्तर्गत गत भएका दुईवटै विद्याका खेलमा ५०, ५० जना खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो ।

सो प्रतियोगितामा खेलाडीले जुनियरतर्फ १५० मिटर र सिनियरतर्फ २५० मिटरको छ फिट ट्याकमा खेलेका थिए । जसमा जुनियरतर्फ सुवास श्रेष्ठ प्रथम, एन्जे शेर्पा दोस्रो र सुवर्ण अधिकारी तेस्रो भए भने सिनियरतर्फ रामु थारु प्रथम, विपिन मगर दोस्रो र आर्यन तेस्रो भएका छन् ।

विजयी खेलाडीलाई पूर्व खेलकूदमन्त्री महेश्वरसिंह गहतराज, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ्ग एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्युत खनाल र प्रमुख प्रशिक्षक दिलिपराज बरालले नगद, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।

कार्यक्रममा ग्लाइड सिटीका सञ्चालक बसन्त पन्तले अथितिहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।

यसअघि सो प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दे नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले स्केटिंगमा बालबालिका र युवायुवतीको आर्कषण रहेकोले यो खेलको भविष्य सुन्दर रहेको बताएका थिए ।

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

स्पीड स्केट च्याम्पियनसीप सम्पन्न

एनकेएलद्वारा कबड्डी विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीलाई खेल सामग्री प्रदान

कर्णाली यशविसले रक्षा गर्‍यो एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको उपाधि

अब एक महिना यसैगरी बल्नेछ त्रिवि क्रिकेट मैदान (तस्वीरहरू)

फेकोन स्टोर्टस विक सम्पन्न, बीएफसी क्लबको उत्कृष्ट प्रदर्शन

आईसीसीले पहिलोपटक महिला इमर्जिङ नेसन्स ट्रफी आयोजना गर्दै

