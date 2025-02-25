स्पीड स्केट च्याम्पियनसीप सम्पन्न

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ललितपुरको यूएन पार्कमा ग्लाइड फेस्ड स्केट स्पीड च्याम्पियनसीप २०२५ अन्तर्गत जुनियर र सिनियर विधाका खेल भएको छ।
- प्रतियोगितामा जुनियरतर्फ ५० र सिनियरतर्फ ५० खेलाडीले क्रमशः १५० र २५० मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
- जुनियरतर्फ सुवास श्रेष्ठ प्रथम र सिनियरतर्फ रामु थारुले प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् र विजेतालाई नगद, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।
२९ कात्तिक, काठमाडौं । एक दिवसिय ग्लाइड फेस्ड स्केट स्पीड च्याम्पियनसीप २०२५ अन्र्तगत जुनियर तथा सिनियर विधाका खेल शनिबार ललितपुरको यूएन पार्कमा भएको छ ।
सो खेल नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ एसोसिएसन र ग्लाइड सिटीको संयुक्त आयोजनामा भएको हो । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ्ग एसोसिएसनका महासचिव सत्य थापाका अनुसार खुला च्याम्पियनसीप अन्तर्गत गत भएका दुईवटै विद्याका खेलमा ५०, ५० जना खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो ।
सो प्रतियोगितामा खेलाडीले जुनियरतर्फ १५० मिटर र सिनियरतर्फ २५० मिटरको छ फिट ट्याकमा खेलेका थिए । जसमा जुनियरतर्फ सुवास श्रेष्ठ प्रथम, एन्जे शेर्पा दोस्रो र सुवर्ण अधिकारी तेस्रो भए भने सिनियरतर्फ रामु थारु प्रथम, विपिन मगर दोस्रो र आर्यन तेस्रो भएका छन् ।
विजयी खेलाडीलाई पूर्व खेलकूदमन्त्री महेश्वरसिंह गहतराज, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ्ग एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्युत खनाल र प्रमुख प्रशिक्षक दिलिपराज बरालले नगद, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा ग्लाइड सिटीका सञ्चालक बसन्त पन्तले अथितिहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।
यसअघि सो प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दे नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले स्केटिंगमा बालबालिका र युवायुवतीको आर्कषण रहेकोले यो खेलको भविष्य सुन्दर रहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया 4