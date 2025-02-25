अब एक महिना यसैगरी बल्नेछ त्रिवि क्रिकेट मैदान (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२९ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ६ वटै फ्लडलाइटहरू बालेर परीक्षण गरिएको छ ।
शनिबार रंगशालामा पहिलोपटक ६ वटै फ्लडलाइटका बत्तीहरू बालिएको हो । ६ वटै बत्ती बाल्दा त्रिवि मैदान उज्यालो अनि आकर्षक देखिएको छ ।
आसन्न नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट फ्लडलाइटमा खेलाउनका लागि पूर्णरूपले तयार देखिएको छ । फ्लडलाइट बालेर त्रिवि क्रिकेट मैदानमा खेल हुन लागेको यो पहिलोपटक हो ।
एनपीएलको दोस्रो संस्करण मंसिर १ देखि सुरु हुँदैछ ।
