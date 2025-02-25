News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कर्णाली यशविसले ललितपुर क्वीन्सलाई ३-२ को सेटमा पराजित गर्दै वात्सल्य एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको उपाधि रक्षा गरेको छ।
- कर्णालीले पहिलो र दोस्रो सेट जितेर २-० को अग्रता बनाएको थियो भने ललितपुरले तेस्रो र चौथो सेट जितेर खेल पाँचौं सेटसम्म पुर्याएको थियो।
- पाँचौं सेटमा कर्णालीले १५-८ ले जित्दै लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो ।
२९ कात्तिक, काठमाडौं । साविक विजेता कर्णाली यशविसले रोमाञ्चक फाइनलमा ललितपुर क्वीन्सलाई पराजित गर्दै वात्सल्य एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको उपाधि रक्षा गरेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा भएको फाइनलमा कर्णालीले ललितपुरलाई ३-२ को सेटमा हराउँदै लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो । पहिलो सेटमा कर्णाली यशविसले अन्तिममा पुनरागमन गर्दै टाइब्रेकमा २६-२४ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै अग्रता लिएको थियो ।
दोसो सेट भने २५-१७ ले सहजै आफ्नो पक्षमा पार्दै कर्णालीले २-० को अग्रता बनाएको थियो । तर तेस्रो सेटमा ललितपुर खेलमा फर्कियो । तेस्रो सेट ललितपुरले २५-१३ ले सहजै आफ्नो पक्षमा बनाएको थियो ।
ललितपुरले चाैथो सेट २५-१७ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल पाँचाै सेटसम्म पुर्याएको थियो । तर पाँचाै तथा निर्णायक सेटमा कर्णाली खेलमा फर्कियो र १५-८ ले सेटमा आफ्नो पक्षमा पार्दै उपाधि जित्यो ।
ललितपुर क्वीन्स भने लगातार दोस्रोपटक उपविजेतामै चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ । पहिलो संस्करणमा पनि ललितपुर फाइनलमा कर्णालीसँग पराजित भएको थियो ।
इन्फिनिटी ड्रिम्सको आयोजनामा भएको लिगमा ६ टोलीको सहभागिता थियो ।
