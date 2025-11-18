+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लुम्बिनीका सभामुख घर्तीमगरले विघटन गरे सचिवालय

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १२:१७

१ मंसिर, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आफ्नो स्वकीय सचिवालय विघटन गरेको जनाएका छन् ।

सचिवालयका सबै सदस्यहरु हटाउने निर्णय मंसिर १ गतेदेखि नै लागू भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरीराज खनालले सभामुख घर्तीमगरको सचिवालयमा रहेका सबै पाँच जनाको मंसिर १ गतेदेखि ‘अवकाश’ भएको जानकारी दिए ।

सभामुख घर्तीको सचिवालयको स्वकीय सचिव पदम सोमै थिए । उनले उपसचिव सरहको सुविधा लिने गरेका प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी सभामुख घर्तीमगरसँग अधिकृत स्तरको सहायक स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कार्यालय सहयोगी र चालक पनि थिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई बढीमा तीन जनाको सचिवालय बनाउन भनेको थियो । तर प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको सचिवालयबारे उल्लेख थिएन । यही सन्दर्भमा सभामुख घर्तीमगरले ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै सचिवालय विघटन गरिएको जनाएका हुन् ।

तुलाराम घर्ती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नियमित प्रणाली अनुसार सिंहदरबार छिर्न गेट पास दिन सुरु

नियमित प्रणाली अनुसार सिंहदरबार छिर्न गेट पास दिन सुरु
‘बाथ रोगको उपचार नगरे हात खोल्न र चलाउन पनि नसक्ने हुन्छ’

‘बाथ रोगको उपचार नगरे हात खोल्न र चलाउन पनि नसक्ने हुन्छ’
सरकारले भयरहित चुनाव गराउने कुनै आधार देखिंदैन : एमाले नेता अधिकारी

सरकारले भयरहित चुनाव गराउने कुनै आधार देखिंदैन : एमाले नेता अधिकारी
बजारको तह र मूल्य निर्धारण मापदण्डका लागि वाणिज्य विभागले माग्यो सुझाव

बजारको तह र मूल्य निर्धारण मापदण्डका लागि वाणिज्य विभागले माग्यो सुझाव
एनजीओ र आईएनजीओले दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने

एनजीओ र आईएनजीओले दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने
मक्काबाट मदिना जाँदै गरेका ४२ भारतीयको मृत्यु

मक्काबाट मदिना जाँदै गरेका ४२ भारतीयको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित