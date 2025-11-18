‘जारी २’ ले अहिलेसम्म कति कमायो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । दयाहाङ राई- मिरुना मगर स्टारर फिल्म ‘जारी २’ ले प्रदर्शनको ९ दिनसम्म देशब्यापी ४ करोड ९२ लाख २२ हजार ९७६ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।
सिनेपाः बक्सअफिसले पछिल्लो शनिबारसम्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
