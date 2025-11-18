+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘जारी २’ ले अहिलेसम्म कति कमायो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १३:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दयाहाङ राई र मिरुना मगर स्टारर फिल्म 'जारी २' ले प्रदर्शनको ९ दिनमा देशब्यापी ४ करोड ९२ लाख २२ हजार ९७६ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • सिनेपाः बक्सअफिसले पछिल्लो शनिबारसम्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

काठमाडौं । दयाहाङ राई- मिरुना मगर स्टारर फिल्म ‘जारी २’ ले प्रदर्शनको ९ दिनसम्म देशब्यापी ४ करोड ९२ लाख २२ हजार ९७६ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।

सिनेपाः बक्सअफिसले पछिल्लो शनिबारसम्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

जारी २
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्यूएफएक्सले दियो ‘जारी २’ लाई सुपरहिटको मान्यता

क्यूएफएक्सले दियो ‘जारी २’ लाई सुपरहिटको मान्यता
पूर्वका सहरमा दर्शक भेटघाटमा व्यस्त मिरुना

पूर्वका सहरमा दर्शक भेटघाटमा व्यस्त मिरुना
‘जारी २’ मा १४ मिनेट दृश्य थपियो, मंगलबारदेखि दर्शकले ‘डिरेक्टर कट’ हेर्न पाउने

‘जारी २’ मा १४ मिनेट दृश्य थपियो, मंगलबारदेखि दर्शकले ‘डिरेक्टर कट’ हेर्न पाउने
‘जारी २’ र ‘परान’ ले शनिबार एकैदिनमा कमाए १ करोडभन्दा धेरै

‘जारी २’ र ‘परान’ ले शनिबार एकैदिनमा कमाए १ करोडभन्दा धेरै
‘जारी २’ को काठमाडौं प्रिमियर : च्याब्रुङ बजाउँदै नाचे दयाहाङ- मिरुना (तस्वीर)

‘जारी २’ को काठमाडौं प्रिमियर : च्याब्रुङ बजाउँदै नाचे दयाहाङ- मिरुना (तस्वीर)
‘जारी २’ शुक्रबारदेखि : नेपालमा २५८ शोज, विदेशमा १९२ लोकेसनमा रिलिज हुने

‘जारी २’ शुक्रबारदेखि : नेपालमा २५८ शोज, विदेशमा १९२ लोकेसनमा रिलिज हुने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित