+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘जारी २’ मा १४ मिनेट दृश्य थपियो, मंगलबारदेखि दर्शकले ‘डिरेक्टर कट’ हेर्न पाउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १८:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रदर्शनरत फिल्म ‘जारी २’ ले १४ मिनेट नयाँ दृश्य थपेर सोमबार बेलुका सेन्सर गरिएको छ।
  • फिल्मको रनटाइम २ घण्टा २१ मिनेट पुगेको छ र नयाँ दृश्य क्लाइमेक्स अघि थपिएको छ।
  • कार्यकारी निर्माता मणिराम पोखरेलले दर्शकले मंगलबारदेखि नयाँ दृश्यसहितको फिल्म हलमा हेर्न पाउने बताए।

काठमाडौं । प्रदर्शनरत फिल्म ‘जारी २’ ले फिल्ममा काँटछाँट गर्दै १४ मिनेट दृश्य थपेको छ । थपिएका दृश्यसहितको फिल्मलाई सोमबार बेलुका सेन्सर गरिएको छ ।

केही नयाँ दृश्य र केही पुराना दृश्यमा कैंची चलाउँदै कूल १४ मिनेटको दृश्य थपिएको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका एक सदस्यले बताए ।

ती सदस्यका अनुसार क्लाइमेक्स अघि दृश्य थपिएको हो । योसँगै फिल्मको रनटाइम २ घण्टा २१ मिनेट पुगेको छ ।

फिल्मका कार्यकारी निर्माता मणिराम पोखरेलले पनि नयाँ थपिएका दृश्यसहितको फिल्मलाई दर्शकले मंगलबारदेखि हलमा हेर्न पाउने अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘यसलाई हामीले डिरेक्टर कट भनेका छौं’ पोखरेलले भने ।

प्रायः फिल्मले आफूखुसी दृश्य काटेर फिल्म चलाउने गरेको गुनासो आएपनि ‘जारी २’ले सेन्सरको नियम पालना गरेको समितिका ती सदस्यले बताए ।

पछिल्लो समय समितिले हल अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । उपेन्द्र सुब्बा निर्देशित फिल्म ‘जारी २’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको हो ।

जारी २
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘जारी २’ र ‘परान’ ले शनिबार एकैदिनमा कमाए १ करोडभन्दा धेरै

‘जारी २’ र ‘परान’ ले शनिबार एकैदिनमा कमाए १ करोडभन्दा धेरै
‘जारी २’ को काठमाडौं प्रिमियर : च्याब्रुङ बजाउँदै नाचे दयाहाङ- मिरुना (तस्वीर)

‘जारी २’ को काठमाडौं प्रिमियर : च्याब्रुङ बजाउँदै नाचे दयाहाङ- मिरुना (तस्वीर)
‘जारी २’ शुक्रबारदेखि : नेपालमा २५८ शोज, विदेशमा १९२ लोकेसनमा रिलिज हुने

‘जारी २’ शुक्रबारदेखि : नेपालमा २५८ शोज, विदेशमा १९२ लोकेसनमा रिलिज हुने
उपेन्द्र, दयाहाङ, मिरुनालाई प्रश्न- ‘जारी २’ ले विरासत फर्काउला ?

उपेन्द्र, दयाहाङ, मिरुनालाई प्रश्न- ‘जारी २’ ले विरासत फर्काउला ?
‘जारी २’ को अग्रिम टिकट बिक्री खुला, प्रारम्भिक शोज संख्या कति छ ?

‘जारी २’ को अग्रिम टिकट बिक्री खुला, प्रारम्भिक शोज संख्या कति छ ?
नेपाल र अमेरिकाका केही हलले थाले ‘जारी २’ को एड्भान्स टिकट बिक्री

नेपाल र अमेरिकाका केही हलले थाले ‘जारी २’ को एड्भान्स टिकट बिक्री

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित