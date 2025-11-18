‘जारी २’ मा १४ मिनेट दृश्य थपियो, मंगलबारदेखि दर्शकले ‘डिरेक्टर कट’ हेर्न पाउने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । प्रदर्शनरत फिल्म ‘जारी २’ ले फिल्ममा काँटछाँट गर्दै १४ मिनेट दृश्य थपेको छ । थपिएका दृश्यसहितको फिल्मलाई सोमबार बेलुका सेन्सर गरिएको छ ।
केही नयाँ दृश्य र केही पुराना दृश्यमा कैंची चलाउँदै कूल १४ मिनेटको दृश्य थपिएको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका एक सदस्यले बताए ।
ती सदस्यका अनुसार क्लाइमेक्स अघि दृश्य थपिएको हो । योसँगै फिल्मको रनटाइम २ घण्टा २१ मिनेट पुगेको छ ।
फिल्मका कार्यकारी निर्माता मणिराम पोखरेलले पनि नयाँ थपिएका दृश्यसहितको फिल्मलाई दर्शकले मंगलबारदेखि हलमा हेर्न पाउने अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘यसलाई हामीले डिरेक्टर कट भनेका छौं’ पोखरेलले भने ।
प्रायः फिल्मले आफूखुसी दृश्य काटेर फिल्म चलाउने गरेको गुनासो आएपनि ‘जारी २’ले सेन्सरको नियम पालना गरेको समितिका ती सदस्यले बताए ।
पछिल्लो समय समितिले हल अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । उपेन्द्र सुब्बा निर्देशित फिल्म ‘जारी २’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको हो ।
