ढुंगा खसेर अवरुद्ध भएको खच्च सडकखण्ड सञ्चालन

१ मंसिर, हुम्ला । ढुंगा खसेर अवरुद्ध भएको कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको खच्च सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । सर्केगाड गाउँपालिका–१ स्थित ज्ञाने ओढारमा ढुंगा खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो ।
बिहान ११ बजेसम्मको प्रयासपछि सुख्खा पहिरो पन्छाएर अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याइएको कर्णाली करिडोर, खुलालु सल्लीसल्ला सडक योजना, बाजुराले जनाएको छ ।
आइतबार साँझ करिब २ घण्टा काम गरेपनि सडक सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
बिहान पुन काम थालेर ६ घण्टापछि सडक सञ्चालनमा ल्याइएको आयोजना प्रमुख सिनियर इन्जिनियर बिसुन दास लामाले बताए ।
अवरुद्ध सडक पन्छाएपछि नेपालगन्ज- सुर्खेत हुँदै हुम्ला र हुम्ला-सुर्खेत हुँदै नेपालगञ्ज सञ्चालन हुने यातायात सञ्चालन भएको लामाले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4