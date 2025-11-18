+
ढुंगा खसेर अवरुद्ध भएको खच्च सडकखण्ड सञ्चालन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १३:३५

१ मंसिर, हुम्ला । ढुंगा खसेर अवरुद्ध भएको कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको खच्च सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । सर्केगाड गाउँपालिका–१ स्थित ज्ञाने ओढारमा ढुंगा खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो ।

बिहान ११ बजेसम्मको प्रयासपछि सुख्खा पहिरो पन्छाएर अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याइएको कर्णाली करिडोर, खुलालु सल्लीसल्ला सडक योजना, बाजुराले जनाएको छ ।

आइतबार साँझ करिब २ घण्टा काम गरेपनि सडक सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।

बिहान पुन काम थालेर ६ घण्टापछि सडक सञ्चालनमा ल्याइएको आयोजना प्रमुख सिनियर इन्जिनियर बिसुन दास लामाले बताए ।

अवरुद्ध सडक पन्छाएपछि नेपालगन्ज- सुर्खेत हुँदै हुम्ला र हुम्ला-सुर्खेत हुँदै नेपालगञ्ज सञ्चालन हुने यातायात सञ्चालन भएको लामाले बताए ।

खच्च सडक सडकखण्ड हुम्ला
