बक्सअफिस :

‘परान’ ले १६ दिनसम्म कमायो कति कमायो ?

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १३:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'परान' ले १६ दिनसम्म घरेलु बक्सअफिसमा १० करोडभन्दा बढी ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्मले २९ कात्तिकसम्म ९ करोड ८६ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मको औपचारिक कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

काठमाडौं । नीर शाह स्टारर फिल्म ‘परान’ ले १६ दिनसम्म घरेलु बक्सअफिसमा आक्रामक कमाइ गरेको छ ।

फिल्मले पछिल्लो शनिबार २९ कात्तिकसम्म सिनेपाः बक्सअफिसमा ९ करोड ८६ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ ।

सोही अवधिसम्म फिल्मले ३ लाख ४७ हजार १७५ वटा टिकट विक्री गरेको छ ।

आइतबारको कमाइ जोड्दा फिल्मको कूल ग्रस १० करोड नाघेको छ । यद्यपी, यसबारे चलचित्र विकास बोर्डले औपचारिक विवरण बाहिर ल्याएको छैन ।

दीपक आचार्य काकु निर्देशित फिल्ममा नीर शाह, महेश त्रिपाठी, केकी अधिकारी, प्रवीण खतिवडा, पूजा चन्द लगायतको अभिनय छ ।

परान बक्सअफिस
