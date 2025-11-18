‘मन बिनाको धन’ ले ९ दिनसम्म कति कमायो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म ‘मन बिनाको धन’ ले ९ दिनमा घरेलु बक्सअफिसमा २ करोड ४३ लाख ३५ हजार ८७ नेरु ग्रस कमाएको छ।
- टंक बुढाथोकी निर्देशित फिल्मका ९० हजार ५२६ वटा टिकट विक्री भएका छन्।
काठमाडौं । अशोक दर्जीको अभिनय रहेको फिल्म ‘मन बिनाको धन’ ले घरेलु बक्सअफिसमा अहिलेसम्म २ करोड ४३ लाख ३५ हजार ८७ नेरु ग्रस कमाएको छ ।
सिनेपाः बक्सअफिसले सोमबार पछिल्लो शनिबारसम्मको कमाइ विवरण बाहिर ल्याएको छ । प्रदर्शनको ९ दिनसम्म फिल्मले त्यति कमाइ गरेको हो ।
सोही अवधिसम्म टंक बुढाथोकी निर्देशित फिल्मका ९० हजार ५२६ वटा टिकट विक्री भएका छन् ।
