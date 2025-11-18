जारी २, मनबिनाको धन, जेरी अन टपले कति कमाए ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । जारी २, मनबिनाको धन र जेरी अन टपको अहिलेसम्मको बक्सअफिस कलेक्सन सार्वजनिक भएको छ ।
उपेन्द्र सुब्बा निर्देशित ‘जारी २ : सङ अफ च्याब्रुङ’ ले पछिल्लो शनिबार (१३ मंसिर) सम्म सिनेपाः बक्सअफिसमा ६ करोड १९ लाख ३५ हजार ८५३ नेरु ग्रस कमाएको छ ।
टंक बुढाथोकी निर्देशित ‘मनबिनाको धन’ ले सोही अवधिसम्म ३ करोड ७४ लाख ९१ हजार ४६१ नेरु ग्रस कमाएको छ ।
सुयोग गुरुङ निर्देशित ‘जेरी अन टप’ ले सोही अवधिसम्म १२ करोड २३ लाख ५२ हजार ३१५ नेरु ग्रस कमाएको छ ।
‘परान’ ले भने सोही अवधिसम्म १६ करोड १६ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4