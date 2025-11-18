‘परान’ बन्यो धेरै कमाउने छैटौं नेपाली फिल्म, ‘छक्कापञ्जा १’ लाई उछिन्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म 'परान' ले प्रदर्शनको ३० दिनमा १६ करोड १६ लाख ७७ हजार ५५८ नेरु ग्रस कमाइ गरेको छ।
- फिल्मले ५ लाख ६९ हजार ७५४ टिकट बिक्री गरी नेपाली फिल्म इतिहासमा छैटौं सर्वाधिक कमाउने फिल्म बनेको छ।
- 'परान' ले 'छक्कापञ्जा १' र 'महाजात्रा' को लाइफटाइम कलेक्सनलाई उछिनेको छ।
काठमाडौं । नीर शाह स्टारर फिल्म ‘परान’ ले घरेलु बक्सअफिसमा एकपछि अर्को कीर्तिमान रचिरहेको छ । फिल्मले प्रदर्शनको ३० दिन (१३ मंसिरसम्म) १६ करोडभन्दा धेरै कमाइ गरेको छ ।
सिनेपाः बक्सअफिसमा पछिल्लो शनिबारसम्म फिल्मको ग्रस कमाई १६ करोड १६ लाख ७७ हजार ५५८ नेरु ग्रस छ । फिल्मले ५ लाख ६९ हजार ७५४ टिकट बेचेको छ ।
योसँगै फिल्म ‘परान’ नेपाली फिल्मको इतिहासमा सर्वकालिन छैटौं धेरै कमाउने फिल्म बनेको छ । फिल्मले पछिल्लो सप्ताहन्तमा ‘छक्कापञ्जा १’ र ‘महाजात्रा’ को लाइफटाइम कलेक्सनलाई पनि उछिनेको छ ।
‘छक्कापञ्जा १’ को कूल कमाई १६ करोड १० लाख २२ हजार ३५० नेरु ग्रस थियो । ‘महाजात्रा’ को कूल कमाई १५ करोड ६७ लाख ९९ हजार ६१४ नेरु ग्रस थियो ।
‘परान’ भन्दा धेरै कमाउने फिल्ममा पूर्णबहादुरको सारंगी, कबड्डी ४, १२ गाउँ, छक्कापञ्जा ४ र जारी मात्र छन् ।
