निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ दल दर्ता

२ मंसिर, काठमाडौं । विभिन्न बाह्र वटा पार्टीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छन् ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म दल दर्ताको कार्यतालिका छ ।
सोमबार पहिलो दिन बाह्र वटा पार्टीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जसमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), आम जनता पार्टी (आजपा) र देश विकास पार्टीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छन् ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, देशभक्त समाज, नेपाल लवोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल मानवतावादी पार्टीले समेत निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेकाले मात्रै चुनाव लड्न पाउँछन् ।
सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि अनौपचारिक रुपमा आग्रह समेत गरेको छ ।
कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचन हुन नसक्ने बताइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दल दर्ताको वातावरण बनाउन नागरिक समाजको समेत साथ खोजेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा उनले निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि मंसिर १० को डेटलाइन स्मरण गराएकी थिइन् ।
‘संवैधानिक अडानपछि आउने पहिलो कार्यगत चुनौती हो– प्रमुख दलहरूको सहभागिता’ उनले भनेकी छन्, ‘निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु हाम्रो पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । यो समयसीमा निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक हो ।’
