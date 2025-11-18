+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

131/5 (17.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Kathmandu Gorkhas won by 5 wickets

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

131/5 (17.6)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
130/6 (20)
VS
Kathmandu Gorkhas won by 5 wickets
Won काठमान्डु गोर्खाज 2025
131/5 (17.6)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

बनेपा–च्याम्राङ्गबेशी-हेटौँडा बस सेवा सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १०:२२

२ मंसिर, काभ्रे । काभ्रेको बनेपाबाट च्याम्राङ्गबेशी हुँदै बागमती प्रदेश राजधानी हेटौंडा आउ–जाउ गर्ने बस सेवा मंसिर १ गतेबाट सुरु भएको छ ।

स्थानीयवासीको माग र वडा कार्यालयको सिफारिसपछि सञ्चालनमा आएको क्यू बसले बनेपा, पनौती, दड्खर्क, च्याम्राङ्गबेशी, सुकमफेदी, सिलिडे, हुचिटार, बेतीनी, साइटार, फापरवारी, हात्तीसड, फर्केचौर, छतिउन, चिसापानी हुँदै हेटौँडासम्म नियमित सेवा दिने जनाएको छ।

बेथानचोक गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष मधुसुधन तिमल्सिनाले काभ्रे पुन्यवती यातायात प्रालि पनौतीलाई पत्र पठाएर बस सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । वडा अध्यक्ष तिमल्सिनाका अनुसार सुपर बस सेवा सञ्चालन भएमा बेथानचोक गाउँपालिका तथा वडावासीलाई प्रदेश राजधानी आवत–जावतमा सहज हुनेछ ।’ उनले सम्बन्धित निकायलाई रुट अनुमति लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

सुपर बस सेवा सञ्चालनसँगै प्रदेश राजधानीमा कार्यालय, व्यापारिक तथा व्यक्तिगत कामका लागि यात्रा गर्नु पर्ने स्थानीयवासीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।

स्थानीयले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको आधुनिक र सुरक्षित यातायात सेवा उपलब्ध भएपछि क्षेत्रकै आवत–जावत, व्यापार र पहुँचमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बनेपा–च्याम्राङ्गबेशी बस सेवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै

एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै
निर्वाचन आयोगको प्रष्टीकरण : वेबसाइट र मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन

निर्वाचन आयोगको प्रष्टीकरण : वेबसाइट र मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन
नवलपरासीमा कार दुर्घटना हुँदा बुवाको मृत्यु, छोरा घाइते

नवलपरासीमा कार दुर्घटना हुँदा बुवाको मृत्यु, छोरा घाइते
दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शन रोक्न खोजेको प्रशासनले एमालेलाई के गर्ला ?

दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शन रोक्न खोजेको प्रशासनले एमालेलाई के गर्ला ?
६ लाख २० हजार थपिए नयाँ मतदाता

६ लाख २० हजार थपिए नयाँ मतदाता
नेतृत्व र महाधिवेशन विवादले लिङ्देन र राणाबीच छेडखानी

नेतृत्व र महाधिवेशन विवादले लिङ्देन र राणाबीच छेडखानी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित