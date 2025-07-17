+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

127/1 (12.3)
पोखरा एभेन्जर्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

127/1(12.3)
vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
127/1 (12.3)
VS
पोखरा एभेन्जर्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

एक लाख रुपैयाँ घुससहित नापी कार्यालयका दुई कर्मचारी पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १७:११

२ मंसिर, काठमाडौं । नापी कार्यालय वीरगञ्जका सर्भेक्षकसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा नापी कार्यालय वीरगञ्जका सर्भेक्षक रामप्रमोद राउत र नापी टोली आदर्शनगरका कार्यालय सहयोगी अरुणप्रसाद उपाध्याय छन् ।

आयोगको टंगालबाट खटेको टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका-३ आदर्शनगरस्थित नापी कार्यालयबाट उनीहरूलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।

छुट जग्गा दर्ता गर्नका लागि सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहानामा उनीहरूले उक्त रकम घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

नियन्त्रणमा लिइएका दुवै जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपाली फिल्म जगतकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

नेपाली फिल्म जगतकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित