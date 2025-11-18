स्फेरिकल भ्यूमा हेर्नुहोस् एनपीएलको क्रेज (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ मंसिर, काठमाडौं। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जारी एनपीएलमा पोखरा एभेन्जर्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको खेल हेर्न शुक्रबार पनि खचाखच दर्शक भरिएका छन्। आ-आफ्ना टिमको समर्थनमा उनीहरू रंगशालामा ओइरिएका हुन्।
एनपीएल दोस्रो संस्करणको पाँचौं दिन समूह चरणको खेल भइरहेको छ । आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले पोखरालाई १९४ रनको लक्ष्य दिएको थियो । तर सुस्त गतिमा पछ्याइरहेको पोखराले लक्ष्य भेटाउन भने सकेन।
प्रतियोगितामा सुदुरूपश्चिम रोयल्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई १८ रनले पराजित गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमले दिएको १९४ रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखराले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १७५ रन मात्र बनायो। सुदूरपश्चिमले लगातार २ खेल जित्दा पोखराले भने लगातार दोस्रो हार व्यहोरेको छ ।
हेर्नुहोस् तस्वीरहरू :
