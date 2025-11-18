+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

134/7 (16.5)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१९ बलमा ६० रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

134/7(16.5)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
134/7 (16.5)
VS
१९ बलमा ६० रन आवश्यक
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
193/7 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

दुबई एयर शो मा भारतीय लडाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त, पाइलटको मृत्यु

2Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते १७:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दुबई एयर शोमा भारतीय वायु सेनाको तेजस फाइटर जेट परीक्षण उडानका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ।
  • दुर्घटनामा पाइलटको मृत्यु भएको भारतीय वायु सेनाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै जानकारी दिएको छ।
  • दुर्घटनापछि तेजस विमानको सुरक्षा र प्रविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

५ मंसिर, काठमाडौं । दुबई एयर शो मा भारतीय वायु सेनाको विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ ।

यूएईको अल मकतूम विमानस्थलमा जारी दुबई एयर शो अन्तर्गत एक परीक्षण उडानमा भारतीय वायु सेनाको तेजस फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त भएको हो ।

शुक्रबार दुबईको स्थानीय समय अनुसार २:१० बजे विमान दुर्घटना भएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।

हजारौं दर्शक दुबई एयर शो को अवलोकनका लागि जम्मा भएका बेला भारतको हल्का लडाकू विमान एलसीए तेजस परीक्षण उडानका क्रममा अचानक दुर्घटना भएको थियो ।

उडान भरेर शानदार मोड लिइरहेको लडाकू विमान के कारण दुर्घटना भयो भन्ने खुलेको छैन । दुर्घटनापछि जमिनमा खसेर विमानमा आगलागी भएको भिडियोमा सार्वजनिक भएको छ ।

दुर्घटनामा पाइलटको मृत्यु भएको भारतीय वायु सेनाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै जानकारी दिएको छ ।

दुबई एयर शो विश्वकै प्रमुख एभिएसन प्रदर्शनीमध्ये एक हो । विश्वभरका विभिन्न एयरलाइन्स र सैन्य उत्पादक कम्पनीले आफ्नो प्रविधि प्रदर्शन गर्न शो सहभागिता जनाउने गर्छन् ।

दुर्घटनापछि भारतीय वायु सेनाको विमान तेजसको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

हिन्दुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड (एचएएल) ले निर्माण गरेको विकास गरेको यो विमान ४.५ पीढीको हो, जसअनुसार विमानमा नविनतम प्रविधि प्रयोग गरिएको भन्ने बुझिन्छ ।

तेजस छोटो र हल्का विमान हो, जसले सुपसोनिक अर्थात् ध्वनीको गतिमा उडान भर्ने क्षमता राख्छ ।

तेजस दुबई एयर शो लडाकू विमान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एजेन्ट खटाएर कलेजमा किशोरी खोजिन्थ्यो, होप ल्याएर डिम्ब झिकिन्थ्यो

एजेन्ट खटाएर कलेजमा किशोरी खोजिन्थ्यो, होप ल्याएर डिम्ब झिकिन्थ्यो
शान्ति सम्झौताका दुई दशक : कहिल्यै नआएको त्यो ६० दिन

शान्ति सम्झौताका दुई दशक : कहिल्यै नआएको त्यो ६० दिन
८० हजार फौजमा एसपीले कानुन शाखा सम्हाल्दा सशस्त्रलाई किन चाहियो डीआईजी ?

८० हजार फौजमा एसपीले कानुन शाखा सम्हाल्दा सशस्त्रलाई किन चाहियो डीआईजी ?
स्टार्टअप कर्जामा बढ्दो आकर्षण, प्रभावकारितामा प्रश्न

स्टार्टअप कर्जामा बढ्दो आकर्षण, प्रभावकारितामा प्रश्न
४ वर्षपछि स्पेनको जेलबाट छुटे ९ नेपाली, दूतावासले कागज नबनाइदिँदा अलपत्र

४ वर्षपछि स्पेनको जेलबाट छुटे ९ नेपाली, दूतावासले कागज नबनाइदिँदा अलपत्र
मधेशमा एक्लिंदै एमाले

मधेशमा एक्लिंदै एमाले

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित