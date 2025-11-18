राम्रा गीतलाई लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले प्रवर्द्धन गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पोखरा पृथ्वी चोकैमा गीतलाई युट्युबमा १ करोड २१ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ।
- गीत टिमले राजधानीमा सेलिब्रेसन आयोजना गरी सर्जक, प्राविधिक र कलाकारलाई सम्मान गर्यो।
- राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष रीता थापामगरले राम्रा गीतको प्रबर्धनमा संस्थान सधैं साथमा हुने बताउनुभयो।
काठमाडौँ । ‘पोखरा पृथ्वी चोकैमा’ बोलको गीतलाई युट्युबमा १ करोड २१ लाखभन्दा धेरै पटक हेरिएको छ । लोभलाग्दो भ्यूज पाएको खुशीमा गीतको टिमले राजधानीमा सेलिब्रेसनको आयोजना गर्यो ।
गीतको अडियो र भिडियो समूहले केक काटेर चखाए । सो अवसरमा गीतसँग आबद्ध सर्जक, प्राविधिक, कलाकारलाई सम्मान गरियो ।
गायक छविराज सुनार र गायिका शान्तारानी परियारको स्वर रहेको गीतमा नेत्र अर्यालको शब्द र नन्दु परियारको संगीत छ ।
सेलिब्रेसन समारोहमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष रीता थापामगरले गीतको टिमलाई बधाई दिइन् । साथै उनले प्रतिष्ठानले राम्रा गीतलाई सधैं प्रबर्धन गर्ने बताइन् ।
‘राम्रा गीतको प्रबर्धनका लागी प्रतिष्ठान सधैं साथमा हुनेछ । यहाँ त धेरैले गीत भाइरल बनाउनका लागि शब्द बिगार्ने प्रवृत्ति छ । सर्जकलाई गीतमा ग्ल्यामर हाल्नुपर्यो भन्दै दबाब दिइन्छ’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता सर्जक पनि यही क्षेत्रमा छन् ।’
गीत व्यवसायिकरुपमा सफल हुनु भनेको कलाकारिताले निरन्तरता पाउनु भएको उनले बताइन् । विकृतिजन्य गीत न्यूनीकरणको लागि आफूहरू साइबर ब्यूरोसम्म धाउनु परेको यथार्थ सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘सञ्चारकर्मीले पनि मौलिक सृजनाको पक्षमा लेख्न, बोल्न थाल्नु भएको छ । यो लोक गीत-संगीतको लागि खुसीको विषय हो ।’
प्रतिष्ठानका महासचिव शिव हमालले गीत सफल हुँदै गर्दा गीत-संगीतमा काम गर्ने मेकअप-म्यानदेखि कोरसको सम्म जीवनयापनमा सहज हुने बताए ।
‘हामी यस्तो पेशामा छौँ जहाँ लाख खर्चेर हजार कमाउँदा पनि खुसी हुनुपर्छ’ हमालले भने ।
राष्ट्रिय लोकसञ्चारकर्मी नेपालका अध्यक्ष चन्द्रमणि गौतमले करोड भ्यूज प्राप्त गरेको गीतको प्रसंशा गर्दै मौलिक सृजनामा सर्जकको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिए । सर्जक नेत्र अर्यालले आफ्नो सृजना सफल हुँदा आफू हर्षविभोर भएको प्रतिक्रिया दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4