+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

किसान श्रेष्ठको घर पुगेर सुदनले भने- स्थानीय युवालाई नधम्काउनू

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते १०:४९

७ मंसिर, काठमाडौं । हामी नेपाल संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङ बारास्थित किसान श्रेष्ठको घर पुगेर स्थानीय युवालाई नधम्काउन अनुरोध गरेका छन् ।

पीडित युवालाई लिएर उनी शनिबार पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको घर पुगेका थिए । घरमा श्रेष्ठ भने थिएनन् ।

आफूले सो घरमा रहेकाहरुलाई नधम्काउने सन्देश श्रेष्ठलाई पुर्‍याइदिन भनेको गुरुङले बताए ।

श्रेष्ठको घरबाट बाहिरिएपछि सुदनले भने, ‘बारबार आएका थर्काउने गर्दो रहेछ । जेनजीहरुलाई यानतान गरेर यसोउसो गर्दो रहेछ । मेन्टल टर्चर दिन गएको रहेछ । त्यसकारण उहाँको घरमा यस्तो काम नगर्दिनुहोला भनेर रिक्वेस्ट गरेर उहाँका म्यासेन्जरहरुलाई पठाएको छु ।’ किसान श्रेष्ठसँग भने भेट नभएको उनले बताए ।

स्थानीय युवासँग द्वन्द्वको वातावरण नबनोस् भन्नका लागि श्रेष्ठको घर पुगेको सुदनको भनाइ छ । ‘द्वन्द्वको वातावरण नबनोस् भनेर,’ किसान श्रेष्ठको घर जानुको कारणबारे सुदनले भने, ‘भाइको सुरक्षाका लागि नै हामी वार्ता गर्न गएका थियौं ।’

सुदनसँगै रहेका एक युवकले आफू प्रहरीकै सामुन्ने कुटिएको भन्दै आफूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताएका थिए । प्रहरीमाथि नै आशंका गर्दै उनले भने, ‘सुरक्षाको अलिकति पनि महसुस भइराखेको छैन । मलाई पुलिस प्रशासनसँग पनि विश्वास छैन । पुलिस प्रशासनकै अगाडि मलाई चार-पाँच जनाले पिट्यो ।’

कुटपिटमा कसको संलग्नता छ भनेर उनले खुलाएन् । तर, आफूलाई कुट्नेहरुलाई प्रहरीले नरोकेको उनले गुनासो गरे ।

जेनजीको नाममा भएको आतंक रोक्न किसान श्रेष्ठको माग

जेनजीको अगुवा दाबी गरिरहेका सुदन गुरुङ घरमै गएर धम्की दिएपछि कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान)ले आतंक रोकी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका बेला जलाइएको घर पुनर्निर्माण भइरहेको बेला लुटपाट र गुन्डागर्दीको शैलीमा सुदन पुगेर कामदारलाई धम्क्याएको श्रेष्ठको आरोप छ ।

उनले लेखेका छन्,  ‘म पार्टी कामको सिलसिलामा काठमाडौं  गएको मौका छोपी आज ६ गते मेरो जितपुर सिमरा -४ औराहामा रहेको मेरो घरमा करिव विहान ११ वजे जेन जी को कथित नेता हुँ भन्दै लुटपाट र गुण्डागर्दी शैलीमा सुदन गुरुङ भन्ने व्यक्ति प्रवेश गरी २४ गते जलाईएका घर पुनर्निर्माण गर्ने मेरा कर्मचारी कामदारलाई धम्क्याउने र किसान श्रेष्ठको घर फेरि जलाउँछु भन्दै तेरो नेतालाई जे पनि हुन सक्छ भनेर धम्की दिएको घटनाको घोर भर्त्सना गर्दछु । यसरी जेन जीका नाममा भैरहेको आतंक रोकी शान्ती सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइदिन नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारलाई अनुरोधसमेत गर्दछु ।’

किसान श्रेष्ठ सुदन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रामकुमारी र किसानलाई शंकरले भने- उचित जिम्मेवारी दिन्छौं

रामकुमारी र किसानलाई शंकरले भने- उचित जिम्मेवारी दिन्छौं
एमालेबाट विद्रोह गर्नु जीवनकै ठूलो भूल भयो : किसान श्रेष्ठ

एमालेबाट विद्रोह गर्नु जीवनकै ठूलो भूल भयो : किसान श्रेष्ठ
किसान श्रेष्ठले तनहुँबाट बारामा सारे आफ्नो मतदाता नामावली

किसान श्रेष्ठले तनहुँबाट बारामा सारे आफ्नो मतदाता नामावली
एमालेमा तत्काल जाँदैनौं, पहिले अभियान चलाउँछौं: किसान श्रेष्ठ

एमालेमा तत्काल जाँदैनौं, पहिले अभियान चलाउँछौं: किसान श्रेष्ठ
किसान श्रेष्ठले भने– हामी मूल घर फर्किंदै छौं, हाँसेर बोल्दिए पुग्छ

किसान श्रेष्ठले भने– हामी मूल घर फर्किंदै छौं, हाँसेर बोल्दिए पुग्छ
रामकुमारी र किसानसहितका नेता नि:सर्त एमालेमा फर्किने, झलनाथ पनि वार्तामा

रामकुमारी र किसानसहितका नेता नि:सर्त एमालेमा फर्किने, झलनाथ पनि वार्तामा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित