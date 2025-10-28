किसान श्रेष्ठले तनहुँबाट बारामा सारे आफ्नो मतदाता नामावली

२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी छाडेका नेता किसान श्रेष्ठले तनहुँबाट बारा जिल्लामा आफ्नो मतदाता नामावली सारेका छन् ।
कलैयास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर उनले शुक्रबार बारामा मतदाता नामावली सारेका हुन् ।
उनले आजै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-४ मा बसाइँसराइ दर्ता समेत गराएका छन् ।
श्रेष्ठ २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बारा क्षेत्र नम्बर ४ मा निर्वाचित भएका थिए । तर, सो निर्वाचनमा उनले आफैंलाई मत हाल्न पाएका थिएनन् । त्यो समयमा उनको मतदाता नामावली तनहुँमा थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा श्रेष्ठको घरमा आगजनी समेत भएको थियो । आगजनी भएको घरलाई मर्मतसम्मार गरेर अहिले उनी बारा जिल्लामै बसोबास गरिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4