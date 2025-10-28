+
किसान श्रेष्ठले तनहुँबाट बारामा सारे आफ्नो मतदाता नामावली

कलैयास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर नेता श्रेष्ठले शुक्रबार बारामा मतदाता नामावली सारेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते २०:३२

२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी छाडेका नेता किसान श्रेष्ठले तनहुँबाट बारा जिल्लामा आफ्नो मतदाता नामावली सारेका छन् ।

कलैयास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर उनले शुक्रबार बारामा मतदाता नामावली सारेका हुन् ।

उनले आजै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-४ मा बसाइँसराइ दर्ता समेत गराएका छन् ।

श्रेष्ठ २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बारा क्षेत्र नम्बर ४ मा निर्वाचित भएका थिए । तर, सो निर्वाचनमा उनले आफैंलाई मत हाल्न पाएका थिएनन् । त्यो समयमा उनको मतदाता नामावली तनहुँमा थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा श्रेष्ठको घरमा आगजनी समेत भएको थियो । आगजनी भएको घरलाई मर्मतसम्मार गरेर अहिले उनी बारा जिल्लामै बसोबास गरिरहेका छन् ।

किसान श्रेष्ठ
