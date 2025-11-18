+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/6 (16.5)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/6(16.5)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
111/6 (16.5)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

वैदेशिक व्यापारको आधा हिस्सा वीरगञ्ज भन्सारबाट

चालु आव कात्तिकसम्म वीरगञ्ज भन्सारबाट २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबर वस्तु आयात भएको छ । यो कुल आयातको ४६.३४ प्रतिशत हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ९ गते १७:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कात्तिकसम्म वीरगञ्ज भन्सारबाट कुल आयातको ४६.३४ प्रतिशत र निर्यातको ३५.२५ प्रतिशत भएको छ।
  • नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका रसुवागढी बाढीले भत्किएपछि बन्द छ र मुस्ताङस्थित कोरला नाका विकल्प बनेको छ।
  • भैरहवा र विराटनगर भन्सारले क्रमशः कुल आयातको १५.३० र १२.०३ प्रतिशत र निर्यातको १०.१५ र २९.६३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

९ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारमा करिब आधा हिस्सा वीरगञ्ज भन्सारबाट हुने गरेको देखिएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३  कात्तिकसम्म २८ भन्सार बिन्दुबाट वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) भएको छ ।

तीमध्ये सबैभन्दा अगाडि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय छ । यस वर्ष कात्तिकसम्म ६ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर वस्तु आयात भएको छ । निर्यात भने ९३ अर्ब ४९ करोड बराबर भएको छ ।

त्यसमध्ये वीरगञ्जबाट मात्र २ खर्ब ८२ अर्ब बराबर वस्तु आयात भएको छ । यो कुल आयातको ४६.३४ प्रतिशत हो । यस भन्सारबाट ३२ अर्ब ९५ करोड बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन कुल निर्यातको ३५.२५ प्रतिशत हो । आयातका दृष्टिकोणबाट दोस्रो ठूलो भन्सार भैरहवा देखिन्छ ।

भैरहवाबाट ९३ अर्ब २७ करोड बराबर वस्तु नेपाल भित्रिएको छ । जुन कुल आयातको १५.३० प्रतिशत हो । यस भन्सारबाट ९ अर्ब ४८ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन कुल निर्यातको १०.१५ प्रतिशत हो ।

आयातका हिसाबले तेस्रो स्थानमा विराटनगर भन्सार छ । यस भन्सारबाट ७३ अर्ब २९ करोड बराबरको वस्तु नेपाल आएको छ । जुन कुल निर्यातको १२.०३ प्रतिशत हो ।

निर्यातका दृष्टिकोणबाट भने विराटनगर दोस्रो ठूलो भन्सार बिन्दु हो । यस भन्सार हुँदै २७ अर्ब ६९ करोड बराबर वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । जुन कुल निर्यातको २९.६३ प्रतिशत हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को ठूलो भन्सार बिन्दु हो । यहाँबाट चार महिनामा ७१ अर्ब ३६ करोड बराबर वस्तु आयात भएको छ । जुन कुल आयातको ११.७१ प्रतिशत हो ।

निर्यात १२ अर्ब ९ करोड बराबर भएको छ । यो कुल निर्यातको १२.९४ प्रतिशत हो । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल भन्सारबाट यस वर्ष कुनै पनि व्यापार हुन सकेन ।

चीनतर्फको व्यापारमा मुस्ताङ विकल्प

नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका रसुवागढी अहिले बन्द छ । बाढीले मितेरी पुल भत्काएसँगै अहिले निर्माणको काम भइरहेको छ ।

यससँगै चीनसँगको व्यापारमा मुस्ताङस्थित कोरला नाका विकल्प बनेको छ । यस नाका हुँदै चीनबाट नेपालमा ७ अर्ब ३७ करोडको वस्तु आयात भएको छ भने ८ करोड ३८ लाख बराबर निर्यात भएको छ ।

रसुवागढी नाकाबाट ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात शून्य देखिन्छ । तातोपानी नाकाबाट १३ अर्ब ३५ करोड बराबर वस्तु आयात भएको छ । निर्यात शून्य छ । यो नाकासमेत वर्षायाममा अवरुद्ध भएको थियो ।

आयात-निर्यात वीरगञ्ज भन्सार वैदेशिक व्यापार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित